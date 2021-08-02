缅紧急状态延至后年8月 敏昂莱再承诺到时举行多党选举

（仰光综合电）缅甸军政府最高领导人敏昂莱再次承诺会举行多党选举，但日期将是2023年8月解除紧急状态之后，比原先宣布的期限延长了半年。

敏昂莱昨天（8月1日）通过电视发表讲话时，重申半年前领导军方发动政变推翻翁山淑枝领导的民选政府后做出的承诺，坚持会让缅甸重返民主之路。军方2月1日发动政变后承诺在两年内重新举行大选，把政权交给民选政府。

敏昂莱昨天指出，下次大选将在国家政治恢复稳定时期举行，同时根据法律将需六个月筹备，因此缅甸的紧急状态将延长至2023年8月。换句话说，军方将管理缅甸约两年半。

敏昂莱说：“我保证一定会举行多党选举，建立一个基于民主和联邦制的国家。”

国家管委会成立看守政府敏昂莱担任总理

缅甸国营电视台昨天也报道，为了有效并快速地履行国家应尽的职责，军政府自称的“缅甸国家管理委员会”将改组为“看守政府”，敏昂莱也将任命为“看守政府”总理。

敏昂莱发表讲话时也表示，军政府已准备好全力配合亚细安委任的特使，与到访缅甸的特使展开对话。

缅甸军方以去年11月的大选充斥舞弊为由发动政变将翁山政府拉下台。这引发了大规模示威抗议活动，军方后来以暴力镇压示威，导致政治危机进一步恶化。

敏昂莱在4月24日于印度尼西亚首都雅加达举行的亚细安特别峰会上，与亚细安达成五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

然而，数日后缅甸军方表示须等到当地局势恢复稳定，才会考虑亚细安的建议。

敏昂莱昨天说：“缅甸愿在亚细安框架内推进与亚细安的合作，这就包括与亚细安委任的缅甸特使展开对话。”

四名亚细安外交官员的消息称，亚细安轮值主席国文莱的外交部第二部长埃里万·尤索夫（Erywan Yusof）被视为缅甸特使的最佳人选，相信在一班“顾问”的协助下，他应该有能力应对缅甸危机。不过亚细安高级官员在上月29日的一次会议上无法就此达成协议。

亚细安外交部长今天将再次举行会议，希望能够敲定最终的缅甸特使人选。有外交官披露，亚细安也会在会议上宣布一项向缅甸提供援助的提议，其中包括如何支持缅甸对抗冠病疫情。