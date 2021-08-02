柬要混搭打第三剂疫苗 以加强人民冠病免疫力

（金边综合电）柬埔寨最新一波冠病疫情持续了半年，新增确诊病例居高不下，政府决定混搭接种第三剂疫苗，以加强人民的免疫力。

柬埔寨首相洪森昨天（8月1日）在启动12岁至17岁青少年疫苗接种计划时宣布，政府将会优先为50万至100万名前线工作人员接种加强剂疫苗。

洪森说：“那些已经接种中国科兴和国药集团疫苗的人，将可以接种阿斯利康疫苗作为加强剂。那些接种了阿斯利康疫苗的柬埔寨人，将会施打科兴疫苗作为第三剂疫苗。”

根据洪森，该国将会通过由世界卫生组织牵头的全球冠病疫苗获取机制（COVAX）取得接种第三剂疫苗所需的阿斯利康疫苗，而前不久美国捐赠的强生疫苗将会用于接种柬埔寨东北部的土著人民。

洪森：考虑为10岁和11岁孩童接种

约有200万名青少年将接种疫苗，接种活动昨天在金边以及三个病例最多的省份展开，包括干丹省（Kandal）、戈公省（Koh Kong）以及西哈努克省（Preah Sihanouk）。洪森透露，该国也正考虑为10岁和11岁的孩童接种。

根据政府数据，截至7月31日，已有730万名成年人完成第一剂接种，占全国人口约26%；柬埔寨政府的目标是为全国1000万成年人口接种疫苗。

柬埔寨2月底暴发新一波疫情后，确诊病例就暴增，如今累计确诊病例已达7万7919起，累计死例达1420起。