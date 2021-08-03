率百余在野议员独立广场聚集抗议 马哈迪与安华吁慕尤丁及内阁总辞

马哈迪昨天上午出现在吉隆坡独立广场，与希盟领袖包括安华及约100名在野党议员一起聚集，抗议慕尤丁政府展延国会特别会议，并要求慕尤丁及内阁总辞。

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪与国会反对党领袖安华昨日摒弃前嫌参与反首相慕尤丁集会，并呼吁慕尤丁及内阁总辞。

96岁的马哈迪也是祖国斗士党浮罗交怡区国会议员，他昨天上午突然出现在吉隆坡独立广场，与希盟领袖包括公正党主席安华及约100名在野党议员一起聚集并发表讲话。

马哈迪批评慕尤丁与国家元首苏丹阿都拉没有共识，他说，马国目前已经如同处于没有政府的状态，并形容“今天也是马国历史上第一次国会议员被阻止进入国会”。

安华：从没有首相或内阁违背民意让国会停摆

73岁的安华也是波德申区国会议员。他说，根据他所掌握的消息，已有执政党阵营的国会议员提呈名单以退出国盟。因此，慕尤丁已经在国会失去大多数支持。他说：“若以今日出席抗议集会的议员人数来看，国盟政府已经垮台。今天聚集在这里的有107名国会议员，连同他们（据了解将退出国盟的国会议员）一起，这个政府已经被推翻。”

他说，在马国历史上，从来没有一个首相或内阁为了政权而违背民意，让国会处于停摆状态，甚至违背君主的指示而引发宪政危机。出席集会的议员也表达强烈立场，即反对由慕尤丁所领导的政府，因为这个政府已经破坏议会机制，甚至也违反国家元首提出辩论紧急条例的建议。

巫统议员未参与集会

他抨击国会在没有合理的理由下被停摆，目的是为避免问责。他促请慕尤丁及内阁总辞。当安华及在野党议员朝国会大厦前进时，受到警察镇暴队以人墙封堵，禁止他们朝国会大厦走去，安华随后宣布和平散会。吉隆坡总警长阿兹米说，警方将传召所有参与“与安华同在”非法集会的国会议员录取口供。

净选盟2.0昨日发文告批评政府以暴发冠病为由，展延国会下议院最后一天会议和上议院的三天会议，并指这将会加剧宪政危机。它问道：“若国会只有少于1%的冠病阳性率就要中止，那么马来西亚是否到明年底也不适合开放？”它呼吁慕尤丁尊重议会民主，立即恢复两院会议，并提呈撤销紧急条例的动议，以避免政府和王室之间的宪政危机升级。

值得注意的是，这场集会并未见巫统议员参与。巫统总秘书阿末玛斯兰透露，巫统最高理事会今天下午4时将举行线上会议，商讨最新时局。

据网媒“今日自由大马”探悉，慕尤丁和国家王宫在撤销紧急条例一事出现紧张关系后，部分国会议员已开始和慕尤丁保持距离。消息人士称，尽管副首相及巫统副主席依斯迈沙比里坚称40名国阵议员支持慕尤丁领导国盟政府，但仅19名国阵议员出席上周四的会议，非早前报道的40人。

公开要求慕尤丁下台 巫统议员增至四人

昨天，巫统马樟区国会议员阿末加兹兰以慕尤丁忤逆国家元首为由，促请他辞职，使公开要求慕尤丁下台的巫统议员增至四人。他发文告说：“作为国盟政府之首，他必须为这个叛君之举负责。”除了阿末加兹兰，还有巫统主席阿末扎希、前首相纳吉及巫统元老拉沙里要求慕尤丁辞职。

国会下议院原有222个议席，但国盟与希盟各有一名议员去世后，两席悬空而剩下220席。根据联邦宪法，首相必须获得至少五成议员支持，即110人。若排除在野党107人及这四名巫统议员，慕尤丁如今只掌握109名议员的支持，少过半数。