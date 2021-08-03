冠病确诊和死例一再达新高 泰国封锁措施扩大至29府

（曼谷综合电）泰国冠病确诊和死亡病例一再达新高，政府另16个府从今天开始也实施宵禁等严格防疫限制措施，即实施最高层级防控的府扩大到29府。

泰国政府数周前已将首都曼谷和周围12个疫情最严重的府列为防疫管控最高层级的“红区”，但由于最早在印度发现的德尔塔变种病毒株迅速扩散，这些措施显然不足遏阻疫情加剧。

即日起到19日，新入红色警戒名单的北碧府、达府、呵叻府和班武里府等也收紧旅行限制、关闭公共场所如公园、游泳池和博物馆等。餐饮业仅可提供外卖服务，也禁售酒精。晚上9时至凌晨4时，未经有关政府部门批准者一概不得外出。

泰国冠病应对工作组昨天说，目前79个府中无一是防疫“绿区”（不受疫情影响区），如果疫情不缓解，封锁措施将延长至8月31日。

近来单日新增病例都在1万8000起上下

泰国近来单日新增病例都在1万8000起上下，周六的1万8912起还达单��新高。卫生部昨日通报，新增病例1万7970起，累计达63万3284起。昨天又有178人病亡，平上周六的单日最高纪录，累计死例达5168起。

泰国去年的累计病例是全球最低之一，不过，随着变种病毒侵入之后，当地今年4月暴发第三波疫情，病毒潜入曼谷的夜间娱乐场所，进而扩展到监狱、工厂、建筑工地及人口稠密地区。在短短四个月内，累计死例从低于100起持续猛增到几千。

患者递增，医院不胜负荷，许多病重患者被拒门外而死在家中或陈尸街头。

一些病患还被家人遗弃。在东北部呵叻府，一名80岁老人被女儿和女婿丢弃一寺庙外，他后来晕倒被送去检测，证实感染冠病。与老人接触过的僧人、医疗人员等都须隔离。

为居家患者提供氧气罐等医疗用品的志愿组织告诉英国《卫报》指出，6月初他们接到的求助电话每天约30通，如今增至每天200通。该组织说，平均每10个求医的重症患者，约有两人因为医院床位爆满而被拒于门外，最终在家病逝。

曼谷多家医院近日在面簿发布的照片显示，医院的停车场摆了病床，成了收治急症室病人的病房。

泰国当局规定医院必须收治冠病检测呈阳性的人，这反而促使医院限制每天的检测人数，及时发现确诊者和追踪接触者的工作因此受影响。

专家：很多病患没检测实际确诊者难确定

泰国法政大学厄传染病部门主任阿努察教授说，实际患者人数其实难以确定，因为很多病患没机会检测，也没法入院，只能留在家中。他进而指出，病毒如今在家庭成员之间传播，加上疫苗接种未普及，病毒的扩散“可以是非常惊人和迅猛的”。

泰国人口逾6600万，巴育政府的目标是要在今年结束前让5000万人接种冠病疫苗，但至今完成接种的人口不到仅5.6%，至少接种一剂者则占约19%。