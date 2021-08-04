阿末扎希宣布 巫统撤回对慕尤丁与国盟政府支持

巫统主席阿末扎希昨日主持巫统最高理事会会议后，召开线上新闻发布会说，巫统最高理事会达致五点议决，包括巫统选择与国家元首苏丹阿都拉站在一起，不会再维护由慕尤丁领导的国盟政府。

（吉隆坡综合讯）巫统主席阿末扎希昨日宣布巫统最高理事会一致决定撤回对首相慕尤丁和国盟政府的支持，并要慕尤丁辞去首相职。

他昨日下午主持巫统最高理事会会议后，召开线上新闻发布会说，巫统最高理事会达致五点议决，包括巫统选择与国家元首苏丹阿都拉站在一起，不会再维护由慕尤丁领导的国盟政府。

陪同出席发布会包括前首相纳吉、署理主席莫哈末哈山、总秘书阿末马斯兰、巫统元老拉沙里、国会下议院副议长阿莎丽娜，以及雪州巫统主席诺奥马等，而副首相及副主席依斯迈沙比里则缺席。

巫统党内对撤回慕尤丁的支持意见分歧，依斯迈沙比里日前称，40名国阵议员一致支持慕尤丁的领导。

阿末扎希说，巫统已收到足够的法定声明，以撤回对慕尤丁的支持，并将这些法定声明提呈给元首。这证明慕尤丁已丧失多数国会议员的支持，并失去作为首相的合法性。

他说，慕尤丁昨日发布政府将在9月国会会议中提呈动议以辩论及废除紧急条例的声明，并没有厘清情况，反而与国家元首的谕令有所抵触，更有嘲弄国家元首之嫌，因为国家元首已经多次发布谕令，所有的紧急修例应在8月1日之前提呈到国会辩论和讲解，而不是拖至9月才提呈。

阿末扎希：须负起全责 慕尤丁应体面呈辞

他说，慕尤丁必须对国盟政府的犯错，以及拒绝遵守及违背元首的谕旨负起全责，应体面地呈辞。

根据慕尤丁昨早发布的声明，内阁今天（周三）将讨论废例动议，希望能以“和谐与符合联邦宪法”的方式解决这次废例风暴。

据悉，随着巫统宣布撤回对慕尤丁的支持以及呈交法定声明给元首后，于今天早上以视讯方式觐见元首的慕尤丁，预料会被要求证明本身依然获得大多数议员的支持。

按惯例，首相在主持内阁会议之前都会先觐见元首，以汇报政府事务。

分析：疫情严峻 马国元首料不会解散国会

据《星洲日报》探悉，慕尤丁若无法向元首证明本身依然获得足够支持，元首或再次分别接见朝野政党的党魁，以决定哪个掌握最多支持的政党或阵线可组新政府。

据悉，若各阵线没有绝大多数议席，元首可能委任一人出任过渡首相，以领导国盟政府，一直到举行全国大选为止。“在当前疫情，相信元首不会赞同解散国会，举行全国闪电大选。”

在巫统撤回支持后，这意味着慕尤丁已失去大多数议员的支持。昨晚，依斯迈沙比里与多名政党领袖齐集在慕尤丁的私邸商讨对策。至截稿时，慕尤丁还未作出任何回应。

国盟政府成员之一的伊斯兰党署理主席端依布拉欣受询时说，该党将召开紧急会议，以讨论当前的政治局势。

巫统能源部长呈辞

当天下午，巫统党籍的能源及天然资源部长三苏安努亚发文告，宣布辞去部长职。他也是第一位呈辞的国盟部长。巫统总秘书阿末马斯兰预料，未来两天将有更多巫统部长辞职。他说：“我们且等一两个小时，或一两天。”

阿末扎希7月8日凌晨在依斯迈沙比里当天受委出任副首相后，宣布巫统撤回对慕尤丁的支持并要求慕尤丁退位。

他昨天下午在面簿专页贴文称，如果巫统重新掌权执政，他们将尽快改善人民因受行动管制令（MCO）冲击而失去工作的困境。根据一项调查，在全国约7万名送餐员中，有93.8%是马来人或土著。他说，许多人包括专业人士之所以成为送餐员，是因为政府抗疫不力而失去收入来源。