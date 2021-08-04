东南亚冠病疫情严重 多国加速接种疫苗与收紧防疫管制

（河内综合电）东南亚冠病疫情日益严重，多国政府相继宣布加速接种疫苗或收紧防疫管制。越南政府承认，冠病疫苗供应和民众挑选疫苗，导致越南疫苗接种速度过于缓慢。

越通社昨天报道，卫生部长阮青龙周一主持冠病疫情防控工作会议时表示，今年第4季将有至少4700万剂辉瑞疫苗运抵越南，这将能加快接种进度。

影响疫苗接种的进度的其中一个原因，是当地民众偏好特定疫苗。阮青龙因此再次呼吁民众踊跃登记接种，“现在不是挑疫苗的时候”。他说，全国各级政府必须视接种疫苗为当务之急，全力争分夺秒推进接种进度。

越南至今收到超过1760万剂疫苗，这包括辉瑞、阿斯利康、莫德纳、俄罗斯的卫星五号以及中国国药的疫苗。其中已经分发给各相关单位的疫苗超过1600万剂。但卫生部数据显示，至今完成接种者仅约70万人，占全国约9800万人口不到1%。据通报，越南周二新增8429起冠病确诊病例。

越南的邻国老挝则宣布，原定周二到期的疫情防控期，将再延长15天至8月18日。老挝冠病疫情防控委员会副主任及总理办公室副主任提帕贡指出，这是因为当地疫情尚未完全受控，加上国际疫情形势依旧不妙。老挝周二新增250起病例；累计病例达7015起，累计死亡病例七起。

菲律宾马尼拉大都会区开发局（MMDA）局长阿巴洛斯周一也在记者会宣布，为了进一步防治冠病疫情，当地宵禁时间将延长两小时，即从目前每晚10时至次日凌晨4时，改为每晚8时至次日凌晨4时。

印度尼西亚总统佐科周一也将原定当天结束的“公共活动紧急限制令”（公限令）再次延长一周至本月9日。这是公限令今年7月3日开始实施以来，当局第三次延长这项措施。卫生部长布迪则说，公限令让爪哇岛和峇厘岛的每日病例减少约六成。