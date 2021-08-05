慕尤丁坚称获足够支持可继续执政 下月开国会提信任动议

马来西亚首相慕尤丁在电视直播上说，他已告知元首，将在国会通过提呈信任动议的方式，确认他身为首相的地位及国盟作为政府的地位。不过，在野党国会议员发表联署声明，要求国会最迟下周一前召开特别会议，以辩论及投票表决信任动议。

（布城综合讯）马来西亚政坛再度风起云涌，首相慕尤丁昨日（8月4日）坚称获得足够的国会议员支持继续执政，并承诺将在9月召开的国会会议中提呈一项信任动议来确认他担任首相的合法性。但在野党国会议员发表联署声明，要求国会最迟下周一（9日）前召开特别会议，以辩论及投票表决信任动议。

此外，巫统主席阿末扎希昨日傍晚又发难，指他已将一批新的巫统议员撤回对慕尤丁支持的宣誓书提呈国家元首，并要求政府尽速召开国会特别会议，而不是拖到9月才来证明慕尤丁是否掌握多数支持。不过，他并没有透露这批巫统议员人数。

安华等人强烈要求慕尤丁及内阁总辞

在野党议员包括国会反对党领袖及公正党主席安华、诚信党主席莫哈末沙布、民行党秘书长林冠英、民兴党主席沙菲益及斗士党主席慕克力在联署声明中，指慕尤丁不可能仍然掌握多数议员的支持，并强烈要求慕尤丁和内阁总辞。

目前马国国会有220个议席（两名议员去世后悬空），在八名巫统议员倒戈后，原本只有113席勉强过半的慕尤丁政府所掌控的议席已减至107席而面临垮台危机。

慕尤丁昨天上午觐见国家元首苏丹阿都拉后，在多名内阁成员包括副首相依斯迈沙比里及国际贸易及工业部高级部长阿兹敏等人的陪同下，在首相署透过电视直播汇报国内最新政治形势时说，由于他的地位经常受到质疑，因此他已告知元首，他将在国会通过提呈信任动议的方式，使他身为首相的地位以及国盟作为政府的地位，能够根据法律和宪法获得确定。

元首已经接受慕尤丁的建议。

慕尤丁说，他前天收到国家元首的公函，告知他有八名巫统议员已致函国会下议院议长撤回对他的支持，元首还援引联邦宪法的两项条款，即元首委任获得多数议员支持的人为首相，如果首相不再获得多数议员信任，那么，除非元首根据首相的要求解散国会，否则首相应提出内阁总辞。

慕尤丁说，有鉴于此，元首昨日上午11时召见他。“我告诉元首，我收到了国会下议院议员的宣誓书，使我相信我目前仍然获得大多数议员的信任。因此，有关我辞职的课题并不存在。”

针对巫统撤回支持扯后腿之举，慕尤丁不点名指控有人逼迫他干预司法，为他们脱罪不成后，向他和国盟政府发动政治攻击。“我知道他们不满意我坚持不满足他们的一些要求，这包括敦促我干预法庭事务，以宣告数名因刑事犯罪被提控的人无罪。

“我也被指控不服从王室，而我所做的只是为了维护宪法至高无上的地位，捍卫君主立宪制度的尊严。”

他呼吁所有公务员，尤其是前线人员坚持履行职责，不被某些人浑水摸鱼、故意引发的政治动荡分散注意力。

尽管在政治乱局中，他表示将确保目前正在进行的疫苗接种计划不会受到干扰，并继续按计划实施。他说，人民也会在不受干扰的情况下接收政府所宣布的援助。

《星洲日报》总编辑：巫统分裂已是不可避免

《星洲日报》总编辑郭清江认为，慕尤丁已暂时化解他与王室之间的紧张关系，而随着这项最新的政治发展，巫统的分裂已是不可避免。

他表示，如果巫统分裂，最大的赢家将会是慕尤丁，意即他可以掌政到9月的国会，甚至慕尤丁及其国盟政府还有可能执政到国会届满正式解散。