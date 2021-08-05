评论员：国会9月信任动议 是决定慕尤丁去留关键战

评论员认为，马来西亚9月在国会下议院提呈对首相慕尤丁的信任动议，将是决定慕尤丁去留的关键战。

他们也说，即便慕尤丁成功通过信任动议，不代表他可以高枕无忧，因为还有财政预算案和接下来的日子可以继续“干扰”国盟政府。

《星洲日报》报道，澳大利亚塔斯马尼亚大学亚洲研究所所长詹运豪说，只要慕尤丁在9月的信任动议中过关，他至少有五个月的时间不会再受到干扰，不过，这不代表他的政权可以顺利到2023年任期届满。