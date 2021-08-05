评论员：国会9月信任动议 是决定慕尤丁去留关键战 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM 马来西亚首相慕尤丁（右）在全国电视直播中表明他获得一定数目的国会议员支持，政府将在9月召开的国会会议提呈一项信任首相动议，以确认他获得足够议员的支持，而国家元首苏丹阿都拉（左）已经接受他的这项建议。图为国家元首在王宫接见慕尤丁时互相行礼。（取自国家王宫社媒） 字体大小: 小 中 大 评论员认为，马来西亚9月在国会下议院提呈对首相慕尤丁的信任动议，将是决定慕尤丁去留的关键战。他们也说，即便慕尤丁成功通过信任动议，不代表他可以高枕无忧，因为还有财政预算案和接下来的日子可以继续“干扰”国盟政府。《星洲日报》报道，澳大利亚塔斯马尼亚大学亚洲研究所所长詹运豪说，只要慕尤丁在9月的信任动议中过关，他至少有五个月的时间不会再受到干扰，不过，这不代表他的政权可以顺利到2023年任期届满。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 慕尤丁 信任动议 单日新增1万9819起冠病病例 马国疫情再写新高 文莱第二外长受委亚细安缅甸特使