马国单日新增病例首次超过2万起 慕尤丁：将放宽对已接种者防疫管制

（吉隆坡综合讯）马来西亚冠病新增病例昨天（8月5日）再攀高，达到2万零596起。不过，当局宣布不再以每日新增病例作为评估八个州属是否进一步放宽防疫管制的标准。首相慕尤丁则说，他将在今天或明天宣布放宽对完成接种两剂疫苗者的防疫管制。

昨天是马国去年初暴发冠病疫情以来，单日病例首次超过2万起。据卫生总监诺希山通报，马国的累计确诊病例有120万3706起。他说，雪兰莪昨天新增8549起病例，为全国最多，其次是吉隆坡的2163起。换言之，雪隆昨天共增1万多起病例，是连续两天超过1万起病例。

据诺希山，马国的活跃病例有21万7061起，重症患者有1078人，都是新高。不过，昨天的康复病例有1万3893起，也是新高。昨天又有164人死于冠病，累计死例1万零19起。马国冠病新增病例自7月13日后，24天来的单日病例都超过1万起。

不过，首相慕尤丁说，国家安全��事会经过研究和考虑，已经拟定关于放宽完成接种者防疫管制的标准作业程序（SOP），以便民众能跨州跨县移动、探望父母及堂食等。

慕尤丁也是麻坡巴莪区国会议员。他昨天巡视巴莪的疫苗接种中心后告诉媒体：“或许明天或后天（即今天或明天），我将为已接种两剂疫苗者宣布他们期待已久的消息。我们将宣布允许跨州或跨县，以及探望父母或远距离配偶。”他指出，相关宣布也将包括堂食、体育和娱乐活动。

各州属能否进入第三阶段 将不以新增病例作为标准

此外，财政部长扎夫鲁昨天宣布，进入管制较宽松的“国家复苏计划”第二阶段的州属，当局将不再以单日新增病例作为这些州属能否进入管制更宽松的第三阶段的标准。

马国目前有八个州属已进入国家复苏计划第二阶段，包括玻璃市、霹雳、彭亨、吉兰丹、登嘉楼、槟城、沙巴和砂拉越。

扎夫鲁昨天在面簿发布的视频中说，政府将改以重症及入院病例取代每日新增病例作为新的评估指标，但目前的疫苗接种率及重症患者数目等两个评估指标仍将保留。

至于政府这么做的原因，他说：“一旦全国四成成年人接种疫苗，每日新增病例就无关紧要了。这是因为大多数病例都是轻微或无症状病例。这也是为了减轻公共（医疗）设施的负担。”

据卫生部长阿汉峇峇昨天通报，马国截至前天午夜共有770万4996人或23.6%人口已完成接种。