分析员：不论反对派有无新首相人选 若失去过半议员支持慕尤丁就须下台

马国双威大学政治学者黄进发说，慕尤丁是否下台与反对派能否推举新首相并无关系，因为反对派能否在慕尤丁倒台后执政，关键不在前首相马哈迪或希盟，而在于阿末扎希派系能否和希盟达成协议。

马来西亚首相慕尤丁前天（8月4日）表明仍获得大多数国会议员支持但引起反对派质疑后，有分析员认为，即便反对派没有新首相人选，慕尤丁只要失去足够议员支持就须下台。但也有分析员指出，反对派无法推举新首相人选，可能让慕尤丁“绝处逢生”。

马国双威大学政治学者黄进发告诉《联合早报》，支持国盟政府的115名国会议员包括巫统38人、土著团结党31人，以及其他政党46人。他说，即使根据慕尤丁的说法，撤回支持的巫统议员只有八人，支持慕尤丁的议员也只剩下107人，这显示慕尤丁已经失去过半优势。

马国国会下议院原有222名议员，但国盟与希盟各有一名议员去世后，两席悬空而剩下220人。根据联邦宪法，首相必须获得下议院至少五成议员支持，按目前情况即111人。

黄进发认为，巫统主席阿末扎希派系的如意算盘是逼慕尤丁让位，然后让巫统领导目前的国盟政府。

“如果慕尤丁愿意退位，整个内阁将可保留，（副首相）依斯迈沙比里将成为首相，副首相则由土著团结党的人出任。”

他说，慕尤丁是否下台与反对派能否推举新首相并无关系，因为反对派能否在慕尤丁倒台后执政，关键不在前首相马哈迪或希盟，而在于阿末扎希派系能否和希盟达成协议。就算希盟和马哈迪联手，若没有阿末扎希派系的支持就无法执政。

他表示，慕尤丁已经宣布将在9月国会会议提呈信任动议，以证明自己仍掌握多数议员支持，因此阿末扎希在那之前将全力争取更多国会议员支持，以免慕尤丁在未来一个月扭转局面，并借着支持国盟的巫统派系接管巫统。

黄进发认为，“造反”慕尤丁的风险相当高，因此巫统38名国会议员这次并未一致行动。他说，马国政局接下来的发展，就看有多少巫统议员以多快的速度宣布不再支持慕尤丁。

不过，据“透视大马”报道，马国国际回教大学的政治学者莫哈认为，推翻慕尤丁不难，但反对党能否推举首相人选至关重要。他说，想要前首相马哈迪与人民公正党主席安华这两名反对派领袖就此达致协议，其实并不容易。

学者：马哈迪安华巫统派系须权衡孰重孰轻

马来亚大学政治学者阿旺阿兹曼也认同这点。他指出，马哈迪、安华和巫统阿末扎希派系必须权衡孰重孰轻，“他们必须在拉下慕尤丁和国盟，以及他们的个人恩怨之间做选择”。

他说：“巫统必须接受它不会获得首相职位，因为他们只有八至12名国会议员（不支持慕尤丁），但即便如此，马哈迪和安华也须（为首相人选）达成协议。”