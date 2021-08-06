泰国岗卡章森林综合体 获列为世界文化遗产 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 联合国教科文组织世界遗产委员会近日将泰国位于泰缅边境的岗卡章森林综合体纳入世界文化遗产名录，然而先前联合国人权专家却指出，在该国家公园生活的克伦族人的人权正遭受侵害。岗卡章森林综合体（Kaeng Krachan Forest Complex）是泰国最大的国家公园，该公园覆盖了佛丕府（Phetchaburi）和巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）。教科文组织上月26日宣布将岗卡章列为世界文化遗产时指出，该森林拥有丰富的生物多样性，包括极度濒危的暹罗鳄鱼。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 联合国教科文组织世界遗产委员会 世界遗产 世界文化遗产 泰国 泰国死亡与确诊病例持续上升 停尸间爆满得租集装箱应急 印尼经济一年多来首次增长 分析师：复苏或只是昙花一现