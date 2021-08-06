泰国岗卡章森林综合体 获列为世界文化遗产

联合国教科文组织世界遗产委员会近日将泰国位于泰缅边境的岗卡章森林综合体纳入世界文化遗产名录，然而先前联合国人权专家却指出，在该国家公园生活的克伦族人的人权正遭受侵害。

岗卡章森林综合体（Kaeng Krachan Forest Complex）是泰国最大的国家公园，该公园覆盖了佛丕府（Phetchaburi）和巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）。教科文组织上月26日宣布将岗卡章列为世界文化遗产时指出，该森林拥有丰富的生物多样性，包括极度濒危的暹罗鳄鱼。