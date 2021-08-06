泰国死亡与确诊病例持续上升 停尸间爆满得租集装箱应急

（曼谷法新电）泰国当前这一波冠病疫情达到新高点，死亡和确诊病例持续攀升。

泰国新增确诊病例周三（8月4日）首次达2万起，周四再度迈过这个大关，并新增死亡病例160起，使累计死例增至5663起。

在曼谷以北的国立法政大学医院，停尸间已经爆满，院方必须租用特别集装箱来存放冠病死者遗体。

法医塔尼彻特说：“非常疲累，虽然我们不是每天面对新病患的前线医疗工作者，但我们这里是终极阶段，我们必须竭尽所能帮助他们（死者）……我最近好几次看到我们的人员晕倒，大家开始感到疲劳，几乎快到极限。”

停尸间的工作人员必须全副武装，穿戴防疫衣、口罩和面罩，并对每具送到停尸间的尸体进行冠病检测。

法医提派林说：“我们现在的人手与疫情暴发前没差别，可是工作量却是以往的三倍，所以倍感压力，心力交瘁……只要有一人病倒，我们就很麻烦。”

具有高度传染力的德尔塔病毒入侵，加速了病毒的传播，泰国政府不得不收紧曼谷和其他几十个府的防疫措施。酒廊��游泳池、博物馆等公共场所被令暂时关闭，购物商场和餐馆受到严格的营业限制，夜间则实施宵禁七小时。

然而上述防疫措施并未发挥预期效果，病毒的传播没有放缓，周四新增2万零920起确诊病例，累计病例逼近70万起。

泰国政府推出的疫苗接种计划，最初因疫苗采购出现诸多问题而进度缓慢，如今当局正在加紧推动疫苗接种，希望在年底之前施打至少1000万剂疫苗。目前泰国已接种至少一剂疫苗者超过1400万人。