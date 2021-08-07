马副相表明31国阵议员支持国盟政府 称遵从谕令在国会才表态是否挺慕尤丁 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月7日 5:00 AM 依斯迈沙比里（中）说，共有21名国阵议员出席记者会表达支持国盟政府立场，另有10名立场相同的议员因其他事务无法到场。前排右三为魏家祥，前排左二是沙拉瓦南。（中国报） 字体大小: 小 中 大 马国副首相依斯迈沙比里也是巫统副主席，他昨天在记者会上表示，共有31名国阵议员支持慕尤丁及国盟政府，并强调不应在9月国会信任动议前撤回对慕尤丁支持，否则就是忤逆君主。（吉隆坡综合讯）巫统内支持马来西亚首相慕尤丁及国民联盟（国盟）政府的“当官派”反击以党主席阿末扎希为首的“官司派”，表明力挺慕尤丁政府及遵从国家元首的谕令，在9月国会复会时才决定慕尤丁政府的命运。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 巫统 慕尤丁 国阵 国会议员 速读天下 马尼拉首都圈再封城两周 以遏制德尔塔变种毒株