马副相表明31国阵议员支持国盟政府 称遵从谕令在国会才表态是否挺慕尤丁

马国副首相依斯迈沙比里也是巫统副主席，他昨天在记者会上表示，共有31名国阵议员支持慕尤丁及国盟政府，并强调不应在9月国会信任动议前撤回对慕尤丁支持，否则就是忤逆君主。

（吉隆坡综合讯）巫统内支持马来西亚首相慕尤丁及国民联盟（国盟）政府的“当官派”反击以党主席阿末扎希为首的“官司派”，表明力挺慕尤丁政府及遵从国家元首的谕令，在9月国会复会时才决定慕尤丁政府的命运。