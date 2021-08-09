慕尤丁：不必在政府指定地点 完成接种马公民等明起入境可居家隔离

慕尤丁宣布，已经完成接种冠病疫苗的马国公民回国，以及在马国拥有住所的外国人，包括永久居民和第二家园计划参与者，明天起入境马国可居家隔离14天，不必在政府指定的地点。

（布城综合讯）马来西亚首相慕尤丁宣布，已经完成接种两剂冠病疫苗的马国公民回国，以及在马国拥有住所的外国公民，入境马国后都可以居家隔离14天。新措施将在明天开始生效。当局目前规定所有入境者都必须在政府指定地点隔离14天。

慕尤丁昨天（8月8日）在电视演说中，宣布一系列放宽完成接种者的防疫管制。他说，在马国拥有住所的外国公民，包括永久居民和第二家园计划参与者。

已完成接种者可堂食和有条件跨州跨县移动

他也宣布，已完成疫苗接种者可堂食和有条件跨州跨县移动，跨州条件包括已经完成接种疫苗的远距离夫妻可以跨州见面，父母也可跨州探视18岁以下的孩子。他指出，跨州者经过路障时，必须向执法人员出示电子疫苗证书，证明自己已完成接种。他说，这些措施可在全国实施。

慕尤丁强调，完成单剂疫苗或两剂疫苗者，并非立即享有上述便利，这是因为疫苗需要14天至28天时间发挥效用。因此接种两剂辉瑞、阿斯利康或科兴疫苗者，完成接种后必须等待14天。接种强生或康希诺等单剂疫苗者，完成��种后必须等待28天，才算完成疫苗接种者。

柔佛州主管卫生及环境的行政议员（州内阁部长）阿威雅上周二说，柔州政府希望让在新加坡完成疫苗接种的马国公民，回国后可以居家隔离14天。他说，柔州大臣哈斯尼将把州政府的决定传达给联邦政府，希望很快能有好消息。

单日冠病死例360起达新高

至于是否允许完成接种的新加坡民众到马国探访亲人，阿威雅表示，当局将让马国公民先试行有关计划，之后再探讨是否要扩大其适用对象。

马国冠病疫情方面，当地昨天有360名冠病患者死亡，这是当地去年初暴发冠病疫情以来，最多冠病患者死亡的一天，也是单日死亡人数首次超过300人。目前的累计死亡人数为1万零749人。

马国卫生部昨天在面簿表示，全国昨天的活跃病例有22万5393起。加护病房的重症患者目前有1095人，其中571人需要呼吸器。昨天也有1万7055起康复病例，累计康复病例102万6398起。

马国昨天新增1万8688起冠病确诊病例，累计确诊病例126万2540起。昨天也是马国连续第27天出现超过1万起的单日病例。

其中雪兰莪昨天新增6565起病例，是全国最多的。其次为吉隆坡的1883起。换言之，雪隆今日共增8448起病例，占全国今日新增病例的45%。吉打、柔佛、沙巴和森美兰等四州的新增确诊病例都超过1000起。

马国8月以来的每天新增病例都超过1万5000起，8月5日与6日更超过2万起，前日则降至1万9257起。负责研究及技术支援的副卫生总监希山沙日前指出，马国疫情预料本月底将达到拐点。