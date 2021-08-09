新增确诊病例普遍上升 印尼爪哇峇厘以外地区 防疫限制再延长至少两周

（雅加达综合电）印度尼西亚爪哇岛和峇厘岛以外的地区新增冠病确诊病例普遍上升，总统佐科下令所有外岛的地方政府立即采取行动，包括收紧人员流动限制和隔离令，以遏制疫情扩散。

据印尼总统府上周六（8月7日）在YouTube上载的内阁会议视频，截至本月6日，两大“重灾区”爪哇岛与峇厘岛以外地区的新增病例占全国总病例54%，这比本月初占全国总数44%及7月25日占全国总数34%还高。

为此，佐科下令所有外岛将本应在今日结束的严格防疫限制再延长至少两周，同时还要扩大检测和接触追踪范围，并要求军方协助隔离病患。他也指示所有省长、地方领导和市长不要拖延疫苗分发，且应及时向中央政府请求更多疫苗供应。

佐科说，西苏门答腊省和东努沙登加拉省的多个地区近来新增病例暴增，“我们必须继续限制人流两周。”

印尼在5月中暴发新一波疫情，加上德尔塔变种毒株入侵，疫情愈加严重，许多医院不胜负荷、医用氧气严重短缺，导致累计死例在本月4日突破10万起，是继印度之后，第二个累计死例超过10万起的亚洲国家。截至8月7日，印尼累计病例363万9616起，累计死例10万5598起。

印尼政府早前寄望通过大规模疫苗接种计划取得群体免疫来遏制疫情，但随着各种因素导致疫苗接种率远不如理想，政府目前正通过加强实地防疫管制措施来减少新增病例和死例。

德尔塔毒株疫情暴发 东南亚制造业陷困境

另据路透社报道，德尔塔毒株在东南亚暴发，使该地区制造业陷入困境，扰乱橡胶手套、半导体和运动型多用途汽车等商品的全球供应，威胁地区经济复苏。调查显示，大多数东南亚经济体商业活动在7月大幅下降。

汇丰银行经济师警告，部分东南亚国家疫苗接种率低，这些国家不仅受当前疫情影响，也容易受未来可能出现的变异病毒影响。人流限制措施可能延续，对近期增长前景造成压力。

在全球主要汽车品牌生产基地泰国，丰田汽车公司7月暂停其三个工厂生产。在越南，三星等公司都设有工厂。越南政府日前表示，从7月开始实施严格人流限制的南部城市和省份的工业产出急剧下滑。

马来西亚占据全球橡胶手套市场较大份额，封锁限制措施迫使马来西亚许多手套制造商在6月和7月暂停运营。

东南亚生产中断也给其他地方带来影响。德国芯片制造商英飞凌科技公司预计，其马国工厂停工将造成数千万美元损失。