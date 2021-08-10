慕尤丁：马国成年人口料10月底完成接种 专家认为疫情12周后料显著改善

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相慕尤丁宣布，当局预计全国所有成年人口今年10月底都将完成接种冠病疫苗，目前居高不下的死亡人数与重症患者人数到时都将明显减少。马国公共卫生专家也支持这种说法，并认为当地疫情约12周之后将显著改善。

慕尤丁：国庆日前 约六成成年人口完成接种

慕尤丁昨天在面簿表示，根据冠病疫苗特别供应委员会（JKJAV）向他汇报，当局预计马国今年8月31日国庆日之前，全国约六成的成年人口都将接种两剂疫苗，他们占全国总人口约四成。

他指出，当局也预估到了今年10月底，全国所有成年人口都将完成疫苗接种，他们占全国总人口约八成。他说，国内外最新数据显示，疫苗接种率提高后，第四阶段和第五阶段冠病重症患者人数与死亡率都将急速下降。

据卫生部长阿汉峇峇昨天通报，马国截至前天午夜共有877万336名成年人完成施打两剂疫苗，占总人口26.9%。

马国近来每日接种疫苗者约40万人次，但近一个月来每天仍新增超过1.5万起冠病病例。公共卫生专家认为，只有全国大部分成年人口都接种疫苗约两周之后，每日病例才会显著减少。专家说，这大约还需要12周。

马来亚大学流行病学和公共卫生医学专家桑杰伊教授告诉《马来邮报》，他预计新增病例在8月底就会减少，但可能要等到9月或10月才能明显发现疫苗接种计划的整体好处。

他认为，接种疫苗的效果和好处，将与完成两剂接种的人口比例成正比。换言之，完成接种者人数越多，其效果就越好。

马国理科大学病毒学家雅耶末阿里教授也认为，民众要感觉到疫苗接种计划带来的好处，还需要一段时间。他说，数据显示，最近约七成新确诊病例是18至40岁且尚未接种疫苗者，他们是当局接种计划最后阶段才有资格接种疫苗的群体。

他表示，巴生河流域的接种计划一开始的进度缓慢与低接种率，以及人口稠密地区有超过八成零星病例，也可能是导致目前一直出现病例的主因。“我们正在扭转形势。但疫苗接种赶上早已开始扩散的零星感染，还需要一段时间。”

马国冠病疫情方面，当地昨天增加1万7236起冠病新病例，这是单日病例连续第三天下降。不过，马国的单日新增病例在7月13日首次超过1万起后，至昨天的27天来都维持在1万起以上。

据卫生总监诺希山昨天在社交媒体通报，马国的冠病累计病例有127万9776起。他说，雪兰莪单日新增冠病病例也连续第3天下降，昨天增5740起病例，仍是新增病例最高的州属。其次为吉隆坡的1567起。雪隆地区昨天共增加7307起病例，占全国昨天新增病例42%。

马国昨天也新增212起冠病死亡病例，累计死亡病例1万零961起。昨天的活跃病例有22万7230起，加护病房重症患者有1095人。