防疫限制一再延长援助金未到位 印尼数千万小企面临倒闭风险

（雅加达彭博电）印度尼西亚政府一再延长防疫限制措施，以及大部分刺激经济援助没有发放到位，导致作为印尼经济主干的数以千万计小公司面临倒闭风险。

印尼财政部的数据显示，中央政府和省级政府承诺发给中小微企业（micro, small and medium-sized enterprises，MSME）超过186万亿印尼盾（约176亿新元）的总额援助中，还有约30%尚未发放，而截至年中，政府的支出比2020年还要低。

随着冠病疫情恶化，政府7月初实施更严格的人员流动限制，给印尼许多地区的经济再次带来压力，印尼财政部长慕燕妮敦促地方政府加快发放，协助中小微企业渡过难关。她上周说：“如果下半年地方政府能够加快发放，那将有助于各地区的经济复苏。”

企业协会：疫情已导致逾3000万中小微企业倒闭

印尼有超过6400万家中小微企业，雇用该国约97%的劳动力，占国内生产总值60%以上。受疫情影响，这个东南亚最大经济体在连续四个季度收缩后，今年第二季度（4月至6月）同比增长7.07%。

不过，鉴于最新一轮的防疫限制措施，人们担心此一增长势头能否持续。

根据印尼中小微企业协会的数据，疫情导致超过3000万家中小微企业倒闭，其中大部分是来自农业、渔业和贸易业。

印尼总统佐科日前承诺，约1280家微型企业今年将能够得到总额15.6万亿印尼盾的现金援助，并呼吁所有中小微企业在“半封锁”状态期间一定要“尽力求存”。

然而，承诺提供援助和援助最终是否到位是两码事。印尼万隆AKATIGA社会分析中心一名高级研究员努鲁指出，政府承诺提供的援助大多都是优惠利率或电费补贴，但许多中小微企业其实并没有备用信贷或实体店。

努鲁说，印尼大部分中小微企业是商贩，一般是在家里经营的小本生意或是推着手推车卖东西或食品，这些商贩根本没有获得现金援助所需的商业注册文件。

在雅加达经营菜饭摊近20年的慕克罗尼说，他和其他商贩都未曾得到政府的��金援助，在收入下降50%至90%的情况下，只能靠个人借贷来维持生意。他说：“我们都在隐忍，但每一天我们都在想，自己的生意到底还能生存多久。”