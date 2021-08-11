在致给元首“倒慕”公函时 传巫统建议拉沙里任过渡首相

消息人士透露，虽然拉沙里是党内的折衷人选，但是党主席阿末扎希并没有放弃，仍然在极力争取出线。

（吉隆坡综合讯）据悉，巫统主席阿末扎希在提呈14名巫统国会议员撤回对首相慕尤丁及国盟政府支持的公函给国家元首时，也向元首建议一名来自巫统的过渡首相人选，即巫统元老及吉兰丹州话望生区国会议员拉沙里。

《星洲日报》引述消息人士透露，虽然拉沙里是党内的折衷人选，但是党主席阿末扎希并没有放弃，仍然在极力争取出线。他昨晚在党内放话，如果成功把慕尤丁拉下台，他会争取以党主席身份出任首相职。不过，不是所有党领袖都支持扎希接任首相职。

消息称，基于拉沙里本身没有官司缠身，也是巫统顾问团主席，声望很高，因此部分党领袖才推荐他成为过渡首相。在巫统38名国会议员中，只有15人支持阿末扎希。

84岁的东姑拉沙里是王室成员，被昵称为姑里，自1974年便担任话望生区国会议员至今。

阿末扎希8月3日主持巫统最高理事会会议后召开的线上新闻发布会上宣布巫统撤回对慕尤丁及国盟政府的支持，并要慕尤丁体面辞职，当时陪同出席记者会的包括拉沙里，实属罕见。

消息人士称，一旦巫统推翻慕尤丁和国盟政府，将会支持巫统议员出任首相或过渡首相，不会支持公正党主席安华和祖国斗士党主席马哈迪。

据悉，希盟各盟党也各自提呈不支持慕尤丁的信函给国家元首。不过，各盟党在信中并没有附上任何首相或过渡首相人选的建议。

民行党消息人士称该党首相人选是安华

公正党高层消息称，希盟这么做旨在向元首再次表达他们不支持慕尤丁，以及他已失去大多数议员支持的立场。“希盟也希望元首在考量目前的局势后，认为有必要尽快召开特别国会会议，让国会议员表决首相是否还掌握足够的支持。”

民行党消息人士称，该党的首相人选是安华，但若安华真的无法获得大多数议员的支持，不排除考虑支持其他政党人选。

根据希盟的消息，希盟必须趁机推翻慕尤丁和国盟政府，以便土团党在下届大选不能掌控政府资源，不让巫统和土团党合作，否则希盟要在下届大选争取马来票会更加困难。

据悉，慕尤丁今日下午将在私邸与所有国盟成员党领袖会面，相信与最新政局有关。

在巫统公布14名议员撤回对慕尤丁和国盟政府支持后，在野党105名议员也呈“倒慕”信函给元首，这意味着慕尤丁政府面临垮台危机。

国会下议院将在9月6日召开会议，但在野党议员已促请下议院尽快召开国会，通过信任动议决定慕尤丁是否依然掌握过半议席。根据联邦宪法，首相必须获得过半议员的支持，即111人。

政治学者黄进发说，国盟政府目前明显只剩下100席，对首相的信任投票应该本周或下周进行，以便政局能早日尘埃落定。“信任投票必须先于元首御词，因为元首御词代表政府施政方针，如果政府在御词后才倒台，元首岂非要为新政府再发表一次元首御词？这是非常荒谬地在浪费各方时间。”

他说，若政府垮台，新政府不管由任何一个政党组成，必须追求朝野和解，并把大选日期确定在最少一年之后，以便政府能够专心执政。“如果信任投票后出现朝野和解新局，马来西亚政局就有可能从山穷水尽走到柳暗花明。”