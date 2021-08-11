泰民众抗议政府防疫不力再示威 11反对派领袖被捕

（曼谷综合电）泰国首都曼谷昨天又出现反政府示威，抗议当局防疫不力，要求首相巴育和内阁下台。示威者上街之前，当局逮捕了至少11名反对派领袖，并且在市内部署更多警力。

数千名示威者昨天下午开着汽车和电单车进入曼谷市中心，一路鸣笛，并在内阁成员或巴育支持者拥有的建筑物前集合和发表演说。示威者指巴育及其内阁无力应对冠病疫情，也指政府滥权及打压各种批评声音。镇暴警察后来发射塑料子弹和催泪弹驱逐示威者。

泰国目前实施防疫紧急令，任何集会都属犯法，但疫情持续恶化和经济萎靡不振，民怨日益强烈。

当地青年组织近期不顾禁令一再召集示威，抗议政府抗疫不力，甚至前所未有地要求改革君主立宪制。上周末也有超过千人在曼谷街头举行抗议活动，引发警民冲突。

泰国新一波冠病疫情越滚越大，导致全国医院爆满。当地昨天新增死亡病例再创新高，有235起。这几乎是去年全年冠病死例的三倍，累计死例已增至6588起。泰国昨天新增确诊病例1万9843起，累计病例逼近80万起。

当局昨天在示威者召集之前逮捕了11名反对派领袖。曼谷副总警长皮亚告诉媒体，警方已在市中心部署了750名执法人员。他提醒公众，参加任何公共集会都属违法行为。

警方发言人也警告：“任何参与及在社交媒体召集集会者，都将面对当局的法律行动。”

据《曼谷邮报》报道，泰国政府撤销了巴育上月底援引紧急状态令而签署的一道行政令。这道行政令禁止民众或媒体散布可能引起公众恐慌的信息，或散布可造成误会及国家不安定的信息。当局7月29日宣布上述行政令后引起极大争议，媒体组织入禀民事法庭，法庭上周五裁定政府须撤销此令。