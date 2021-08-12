慕尤丁决定按原计划9月召开国会 开会首日表决信任动议

据悉，虽然被指已经失去多数议员的支持，但慕尤丁不会在各方压力下，轻易作出辞职的决定；反之，他会按照原定计划，在国会面对信任动议。消息称，慕尤丁对他在国会面对信任动议充满信心。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相慕尤丁昨日傍晚在首相办公室与国盟成员党领袖会面后，决定按原定计划于9月6日召开国会第14届第四期第一次会议，并在第一天就进行首相信任动议表决。

据了解，国家元首苏丹阿都拉的施政御词则挪后一天，安排在9月7日发表，略为调整会议议程。

《星洲日报》引述可靠消息来源说，慕尤丁昨日上午召开例常内阁会议，并于当天傍晚跟所有国盟成员党领袖会面约两小时，除了汇报当天上午跟元首的会面内容外，还讨论了各方要他提前召开国会会议，以提呈信任动议的要求。

据悉，会议也探讨提前召开国会特别会议以进行对首相信任动议进行表决的可能性，但碍于国会议会常规的限制，只有更动国会议程比较可行，以及同样能满足各方希望提前召开的要求。

马国各网络媒体昨日都引述消息指国会将提前在8月18日（下周三）召开会议，以对首相信任动议进行表决；另有消息指国会特别会议将在马国国庆日（8月31日）之后，以及9月6日召开国会正式会议之前召开，对慕尤丁的去留进行表决。

据悉，虽然被指已经失去多数议员的支持，但慕���丁不会在各方的压力下，轻易作出辞职的决定；反之，他会按照原定计划，在国会面对信任动议。消息称，慕尤丁对他在国会面对信任动议充满信心。

昨晚9时，多名部长包括外交部高级部长希山慕丁陆续抵达慕尤丁的私邸，继续对当前的政局共商对策。

巫统认为慕尤丁正面对失去多数议席支持的危机，因此不能等到国会于9月6日召开会议时才来提呈信任动议；此外，在野的希盟各成员党领袖在过去一周也纷纷施压，要慕尤丁提前面对信任动议，不要拖到9月6日。

消息称：“慕尤丁还获得许多国会议员的支持，他其实没有必要跟着在野党的要求起舞。但慕尤丁最终还是决定交由国会来表决是否依然获得足够的支持。”

消息称，解散国会举行闪电大选，目前都不会是首相或元首的选项，因为疫情还没有受到控制，大多数人民还生活在水深火热中。

网媒今日自由大马引述国家王宫的消息称，元首昨早与慕尤丁每周例行会面中，提醒慕尤丁他已经失去多数议员支持。但元首并未明确指示慕尤丁须辞职，元首只是提及联邦宪法第43（4）条文。

根据联邦宪法第43（4）条文，如果首相失去国会下议院多数议员的信任就应辞职及内阁总辞，除非元首同意首相提出解散国会举行全国大选的要求。

扎希提醒巫统议员不要愚忠

巫统主席阿末扎希昨日在面簿贴文向仍支持国盟政府的巫统议员喊话，提醒他们务必履行身为人民代议士的职责，不要继续愚忠支持抗疫失败的国盟政府。“身为巫统议员，就要随时捍卫人民的利益，但不是支持已经证明无能执政、蔑视宪法及马来统治者的领袖。”

首相署（特别事务）部长莫哈末礼端接受马来报章《阳光日报》访问时透露，国盟成员党党魁昨日傍晚与慕尤丁会面，是为了签署协议维持支持慕尤丁的共识，因为他们深信慕尤丁仍然获得大多数支持继续任相，而国盟政府也仍然被视为是合法政府。

礼端也是土团党最高理事。他说，虽然部分巫统议员已经致函元首撤回对慕尤丁的支持，但包括巫统在内的反对派却无法证明他们之中，谁拥有大多数议员的支持出任新首相。他问道：“他们的首相人选是否获得足够的大多数支持组成稳定的政府？安华、马哈迪、东姑拉沙里、纳吉有多少？甚至是阿末扎希又有多少？”