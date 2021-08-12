诺希山预测月底确诊数下降 专家：未接种者比率高难实现

马来西亚卫生专家认为，马国冠病病例近期连续破万，上周更是首次破2万，因此对卫生总监诺希山指确诊病例将会在8月底开始下降毫无信心。

盖伦卫生与社会政策中心首席执行员阿兹鲁表示，诺希山的推测言之过早，因为还未接种疫苗的人口比率仍偏高，因此现在说病例数是否会在几周内达到顶峰还仍过早。“之前曾经做出相关预测，但事实证明是错的。”