诺希山预测月底确诊数下降 专家：未接种者比率高难实现 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月12日 5:00 AM 马来西亚雪兰莪及吉隆坡是冠病疫情重灾区，当地居民纷纷前往疫苗接种中心施打科兴疫苗。截至周二，全国有近半人口（49.4%）接种首剂疫苗，而完成两剂疫苗接种的人口为28.3%。（彭博社） 字体大小: 小 中 大 马来西亚卫生专家认为，马国冠病病例近期连续破万，上周更是首次破2万，因此对卫生总监诺希山指确诊病例将会在8月底开始下降毫无信心。盖伦卫生与社会政策中心首席执行员阿兹鲁表示，诺希山的推测言之过早，因为还未接种疫苗的人口比率仍偏高，因此现在说病例数是否会在几周内达到顶峰还仍过早。“之前曾经做出相关预测，但事实证明是错的。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 冠状病毒19 诺希山 曼谷又见反政府示威 警方继续武力镇压 传慕尤丁若失势将解散国会 马前总检长：疫情严峻举行大选不负责任