曼谷又见反政府示威 警方继续武力镇压

（曼谷综合电）泰国首都曼谷昨天再出现反政府示威，警方连续两天以橡胶子弹等武力方式对付示威者。泰国反对党昨天则宣布起诉首相巴育抗疫不力。

约150名示威者周三中午聚集在曼谷市中心的胜利纪念碑交通圈附近，他们原本准备游行到巴育的住所。不过，镇暴警察迅速以催泪弹和橡胶子弹驱散他们，并至少逮捕两名示威者。其中一名示威者高喊：“警方不是我们的敌人。我们真正的敌人是政府。”

曼谷警区主任帕卡蓬周三在示威开始前发出警告：“警方决定（向示威者）使用催泪弹、水炮与橡胶子弹，因为我们若不这么做，（示威活动）就将造成更大损害。”

他说，警方周二逮捕了48人，包括15名青年。警方也充公了122辆电单车。

当地警方透露，周二的示威造成九名警员受伤，其中一人腿部中弹，其余八人因爆竹和石块，以及乒乓球制成的土制炸弹碎片而受伤。也有至少两个交警警亭遭人烧毁，另有一些公共建筑受损。

示威者周二也在巴育官邸外聚集。警方为驱散示威者，接连发射催泪弹、水炮，以及橡胶子弹。

泰国疫情持续恶化和经济萎靡不振，引发民众强烈不满。当地青年组织近期不顾禁令一再召集示威，抗议政府抗疫不力，甚至前所未有地要求改革君主立宪制。上周末也有超过1000人在曼谷街头举行抗议活动，并与警方发生肢体冲突。

国家建设党决定起诉巴育抗疫不力

此外，据《民族报》报道，泰国反对党“国家建设党”领导人波金和瓦塔纳周三表示，他们与泰国律师公会主席那林蓬开会后，决定起诉巴育抗疫不力。

那林蓬说，政府去年3月宣布全国实施紧急状态令并延长至9月，但至今没有缓解肆虐的冠病疫情，应为后果负责。“��们同意只是起诉巴育，因为他是政府首脑，也是宣布紧急状态令的人……我们将在本月13日提呈诉状给法庭。”

波金和瓦塔纳与前首相达信关系密切。在达信执政时期，波金曾担任国会下议院议长，瓦塔纳则担任工商、社会发展与人力安全部长。

冠病疫情方面，泰国周三新增2万1038起确诊病例，累计确诊病例81万6989起。死亡病例则增加207起，累计达6795起。