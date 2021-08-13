若继续操弄政治 柔苏丹：将解散州议会

柔佛苏丹依布拉欣提醒，州议会厅是为了人民及柔州利益，谈论及制定决策的地方。他警告，任何人若继续玩弄政治和权斗，他将解散州议会。

（新山综合讯）柔佛苏丹依布拉欣警告，如果人民代议士继续玩弄政治和权力斗争，并试图推翻现有政府（柔州）的情况，他会毫不犹豫地解散州议会。

他昨日（8月12日）为柔州第14届立法议会第四期第一次会议主持开幕及发表御词时说，他不会理会任何玩弄政治、持续争执，甚至威胁柔州及其政府的人民代议士。他认为，柔州不需要仅顾及自身地位、不重视人民利益的人民代议士。

他说，当冠病疫情受控后，他将会交由人民选出新的州议员，同时呼吁人民认真选出诚实、真诚想要为民服务的领袖。他提醒，议会厅是为了人民及柔州利益，谈论及制定决策的地方。“不要以恶劣的行为污染我的议会厅。这是神圣的议会厅，不是‘猴笼’的议会厅。”

他也交代议长谨记其谕令，好好地执行任务。他指出，州议员无需针对不必要的事务展开辩论及提呈动议。“你们不要只重视自己的利益，在外的人民深陷水深火热中，有的面对饥饿，有的失去工作，也有的因冠病疫情而正在与死神搏斗。”

他强调，如今不是争论的时候，而是团结一心与合作的时候。“不要问别人为人民做了什么，而是照镜子看看自己的脸。”

鉴于卫生局对冠病疫情作出风险评估，柔州议会开幕礼后，宣布展延至本月22日复会。

首相慕尤丁身为柔州甘蜜区州议员，也出席会议。他过后受邀到新山巴西柏兰宜王宫与柔佛苏丹依布拉欣共进午餐，并向苏丹汇报最新政局发展。

慕尤丁当天下午在面簿发文说，身为州议员，他会遵从苏丹的谕令，专注应对冠病疫情及重振柔州经济，以柔佛人民利益为先，而非以遂个人政治目的。

柔大臣州议会总结环节将表态是否支持慕尤丁

柔州大臣哈斯尼在州议会休会后对媒体说，他将会履行承诺，在议会最后一天的总结环节，以州务大臣身份表态是否支持首相慕尤丁继续任相。

随着巫统最高理事会通过撤回对首相慕尤丁及国盟政府的支持，由巫统领袖担任州务大臣的柔州政府立场备受关注，柔州希盟三党（公正党、民行党及诚信党）和柔州土团党多次公开促请哈斯尼表态，是否继续支持慕尤丁的领导。

巫青团长挑战议长否认提呈指首相剩100议员支持公函

另一方面，巫青团团长阿斯拉夫昨日挑战国会下议院议长阿兹哈否认网络流传的一封公函，指慕尤丁只剩下100名国会议员的支持。

他针对首相的合法性前往警局报案后对媒体说，根据新闻网站“MalaysiaPost”的报道，阿兹哈在回复元首的公函中透露慕尤丁只获得100名国会议员的支持，这意味着慕尤丁面临垮台危机。根据联邦宪法，首相必须获得过半议员，即至少111名议员的支持。

他表示，如果阿兹哈无法否认该公函的真实性，这就意味着首相已失去合法性，根据联邦宪法第43（4）条文，如果首相失去多数议员的支持就须辞职，以免国家事务的合法性引起争议，如本周将通过的115亿令吉贷款，因此不能等到9月才来对首相信任动议表决。

马国通讯及多媒体部长赛富丁昨日上午向媒体证实，根据议长阿兹哈所发出相关通知，首相信任动议将在9月7日进行表决。