马国10月重启第二家园计划 申请条件将更严苛

（布城综合讯）马来西亚政府宣布今年10月重启第二家园计划（MM2H）并实施更严苛的条件，包括申请者的海外收入每月至少4万令吉（约1万2800新元）、拥有至少100万令吉的定期存款，以及证明拥有至少150万令吉的流动资产。

内政部秘书长旺阿末达兰周三在新闻发布会上说，内阁同意该计划的改进建议，以作为协助实施国家复苏计划，以重振国民经济的战略之一。

他说，从2002年到2019年，该计划为马国增加了逾110亿令吉的收入，成功刺激了马国经济。至今已有5万7478人，包括家属成功申请该计划。

根据移民局最新数据显示，申请者以中国人居多，约1000个申请，其次是日本，约200个申请，接着是英国、孟加拉、韩国、新加坡、美国、澳大利亚、台湾和印度尼西亚。

他表示，政府了解人民对外国人通过该计划长住马国，可能导致外国人暴增而感到担忧，因此同意设定申请者人数的上限，即不超过国民总数的1%。

他也保证，只有符合资格和没有犯罪记录的外国人参与该计划。马国2002年推出此计划，至今将近20年，过去曾出现一些外国人滥用此计划的现象。

业界：料不会对房地产领域带来很大刺激作用

《南洋商报》报道，产业界人士认为，政府重启此计划对马国房地产市场和整体经济都是好事，但预计不会对房地产领域带来很大的刺激作用。

同时，由于当局提高门槛和设下10大条件，且更为严苛，是否能吸更高档的外国人参与仍有待观察。

亨利行总营运长邓志明指出，MM2H去年搁置之前，在2018年至2019年期间，平均每年批准约3000个申请，且没有硬性规定须买房。现在即使全数须买房，相对整体房地产市场交易量而言，只不过是沧海一粟。他认为，由于一些条件苛刻，可能会令一些外国人却步。

财经评论员潘荣德形容，重启MM2H是一场及时雨，它不仅是房产领域的催化剂，也将带动马国的国际学校和私立大专教育，以及医疗保健领域。

他说：“外国人的孩子前来马来西亚的国际学校就读，若拥有MM2H身份，较容易获批学生签证。”