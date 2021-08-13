泰警方侦破网上贩卖军火案逮捕三人 起获约3500支枪械

（曼谷讯）泰国警方侦破网上贩卖军火案，逮捕三人，起获约3500支枪械和将近100万枚子弹，估计值约5000万泰铢（约205万新元）。

泰国网络犯罪调查局负责人孔猜昨天（8月12日）在孔敬府（Khon Kaen）召开记者会指出，其中一名38岁男嫌犯达努奈在孔敬府落网，另两名同为43岁的嫌犯则在清莱府（Chiang Rai）被捕。警方之后在上述两府的五个地点起获这批供网上售卖的军火。

他说，警方在达努奈的三处住所找到1414支步枪、122支手枪和92万枚子弹。在清莱府，警方搜查两家气枪店，发现1786支步枪、224支非法手枪和5万7500枚子弹；这些枪支和子弹都未经注册，属于非法军火。

他指出，据调查，达努奈是向曼谷和南部省份的供应商订购这些军火和配件，并设立网站兜售。这些军火是从印度尼西亚、瑞典、美国、土耳其、西班牙和中国走私到泰国。

客户逾5万人每天可卖数百支枪械

调查显示，达努奈的客户遍及泰国各地，他们是通过手机聊天应用Line下单，并通过银行付款，之后卖家会利用快递公司，以邮寄包裹的方式送货。

孔猜说，这个网上非法贩卖军火的团伙运作已有五年，客户超过5万人，每天可卖出数百支枪械。这个团伙甚至在YouTube视频网站开设频道，展示客户对所购买的非法枪支的评价。