目前无人掌握多数支持 慕尤丁：若辞职陷无政府状态不利抗疫

马国首相慕尤丁表示，目前没有任何一名国会议员掌握多数支持，因此他拒绝辞职以免国家陷入无政府状态。他承诺还政于民，来届大选最迟会在明年7月举行。

马来西亚首相慕尤丁说，国家冠病疫情严重，因此，尽管面对政治危机，但他不能贸然辞职，因为到目前为止没有任何一名国会议员掌握多数支持，如果他辞职及内阁总辞，国家会陷入无政府状态，这对当前国家局势十分不利。

尽管拒绝辞职，但慕尤丁承诺，来届大选最迟会在明年7月举行。与此同时，内阁同意和国民联盟（国盟）政府以外的政党协商，确保下个月在国会提呈的对首相信任动议能顺利通过，让国盟政府继续管理疫情问题，直到来届大选为止。

承诺推动系列改革 包括修宪限制首相任期等

慕尤丁昨天（8月13日）傍晚和九名部长一同发表电视直播演说，说明他不辞职的原因。他还承诺会推动系列改革，包括修改宪法限制首相任期不得超过两届、制定反跳槽法令、落实18岁投票、提高在野党在国会的角色等，以争取更多议员支持。

不过，在野党毫不领情，指慕尤丁已公开承认失去国会多数支持，而上述改革承诺“来得太迟”，他们不会轻易被收买。

希望联盟（希盟）主席理事会昨天稍早时发声明，邀请所有不再支持慕尤丁的国会议员共商筹组新政府，并推举国会反对党领袖、人民公正党主席安华为新首相，以确保新政府稳定，避免在冠病疫情恶化期间举行大选。

评论员：向反对派伸橄榄枝力求同心抗疫乃政治高招

尽管慕尤丁的直播演说被指是承认失去多数支持，显示他处于劣势，但马国政治评论员许国伟接受《联合早报》访问时说，慕尤丁是动之以情，述之以理；向反对派伸出橄榄枝，力求同心抗疫，在政治操作上是一记高招。

他指出，目前的政治僵局和冠病疫情其实是慕尤丁的优势，尤其现在无人可证明自己有多数议员支持，可取而代之。“一旦他辞职，国盟政府跨台，没有人知道要多久才能组织新政府，国家会因此陷入一段时间的空转。他直接说明这个忧患，就是要提醒各界。”

许国伟也说，慕尤丁提出跨党派合作，主要是拉拢在野党，因为在野党之前已出现一股声音，即在疫情严峻之际，应先让慕尤丁政府继续执政，而不是急着推翻慕尤丁。“所以，建议跨党派合作是他争取外援，通过信任动议的重要策略。”

马国拉曼大学新闻与政治学者刘惟诚受访时则说，这几天有太多不利于慕尤丁的消息传出，例如国会下议院议长被指致函国家元首，证实慕尤丁已失去国会多数支持等，因此，慕尤丁必须有所行动，稳定军心。

他认为，慕尤丁指“至今没有任何国会议员掌握多数支持”，虽是承认自己已失去多数支持，但其实也是和在野党摊牌，说明大家是半斤八两。“慕尤丁还做出许多出乎意料的宣布，例如让国会反对党领袖享有部长级地位、让所有议员公平获得拨款，又愿意在提呈财政预算案前先和反对党讨论。慕尤丁这是破釜沉舟，也是一场政治豪赌。他在暗示反对党，若依然不支持他，就是罔顾人民的利益，将国家推入‘没有人掌握多数支持’的乱局。”

慕尤丁昨天突然发表电视直播，强调他不恋权，也认同应还政于民。他说，根据联邦宪法43（2）条文，国家元首可以遴选一名相信在国会中拥有多数支持的国会议员出任首相，但“直至这一秒为止，没有任何其他国会议员掌握足够的议会多数，足以组织替代政府”。

因此他说，如果他此时辞职，国家元首就不能根据宪法遴选一名首相，也意味着无法组成新政府。

针对来届大选，慕尤丁指出，何时举行大选须以马国冠病疫情的严重程度为准。“这要看疫情的发展。（但）我承诺，第15届全国大选最迟会在2022年7月举行。”

他说，他做出这个承诺是为了确保政府能获得朝野政党支持，以继续在疫情期间顺利运作。“与此同时，我和所有人一样，有责任不让这场政治危机变成一群盗贼（指巫统有官司缠身的领袖）重新掌权（的机会）。”

他也提到，会邀请所有政党领袖在下周讨论他提出的上述建议。“我准备听取他们的意见。如果跨党派合作的提议获得通过，我将召开国会下议院特别会议，提出对首相信任动议。我保证会采取符合宪法的行动来解决当前政治危机。我的首要任务是确保政府继续运作良好，应对疫情和振兴国家。”