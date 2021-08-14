砂州空军营地一军人枪杀三同袍后自轰身亡

马来西亚砂拉越州首府古晋一个空军营地昨天发生枪击案，一名军人不知何故突然开枪射杀三名同袍，再自轰身亡。

这起罕见的枪击案昨天早上7时15分左右，发生在哥打三马拉汉空军营地的保安亭。砂州警察总监艾迪证实，有三名空军当场身亡，包括嫌犯；另有一人重伤，送院抢救但因伤势过重不治。

《星洲日报》引述警方消息说，开枪的是一名华族空军下士。案发时，他突然闯入保安亭，掏出枪问同僚“要活还是要死”。其中一人试图安抚他的情绪但不果，反遭嫌犯开枪击中腹部。在场的其他人见状立即逃命，混乱中再有两人被击中，当场身亡。嫌犯随后吞枪自尽。