砂州空军营地一军人枪杀三同袍后自轰身亡 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月14日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚砂拉越州首府古晋一个空军营地昨天发生枪击案，一名军人不知何故突然开枪射杀三名同袍，再自轰身亡。这起罕见的枪击案昨天早上7时15分左右，发生在哥打三马拉汉空军营地的保安亭。砂州警察总监艾迪证实，有三名空军当场身亡，包括嫌犯；另有一人重伤，送院抢救但因伤势过重不治。《星洲日报》引述警方消息说，开枪的是一名华族空军下士。案发时，他突然闯入保安亭，掏出枪问同僚“要活还是要死”。其中一人试图安抚他的情绪但不果，反遭嫌犯开枪击中腹部。在场的其他人见状立即逃命，混乱中再有两人被击中，当场身亡。嫌犯随后吞枪自尽。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 空军 枪击案 砂拉越州 古晋 印尼过去一个月冠病死例全球最多 新增病例排第三高 速读天下