印尼过去一个月冠病死例全球最多 新增病例排第三高

（雅加达综合电）印度尼西亚过去一个月的新增冠病确诊病例数为全球第三高，新增死亡病例更是全球最多，这主要是因为德尔塔变种病毒传播加速。

根据美国约翰斯·霍普金斯大学的实时统计，截至8月12日深夜的28天里，印尼的新增冠病病例107万9400起，仅次于美国（224万2949起）和印度（108万9286起）。

在这28天里，印尼却有多达4万2988人死于冠病，远比美国（1万零465起）和印度（1万7680起）的多。截至8月12日，印尼累计确诊病例达377万4155起，累计死亡病例则达11万3664起。

目前，美国的冠病累计确诊病例（近362万起）和累计死亡病例（近62万起）依旧是全球最多，印度的累计病例（320万起）和累计死例（近43万起）则是全球第二多，巴西排第三，累计确诊病例202万起，累计死例近48万起。

印尼确诊和死亡病例暴增主要是德尔塔变种毒株迅速扩散，更令人担忧的是，感染和病死于冠病的儿童人数激增，以至印尼如今是全球儿童冠病死亡率最高的国家之一。

官方数据显示，印尼暴发冠病疫情以来，已有约40万17岁以下人口染疫。不过，由于许多人在染疫之后未通报当局，加上政府没有进行广泛检测，专家坚信，实际染疫人数比官方数字还要高得多。

据印尼卫生部的数据，迄今已有超过1200名儿童少年死于冠病，其中有近一半是不满周岁的婴孩。而死于冠病的儿童少年当中，绝大部分是在6月与7月印尼德尔塔疫情暴发期间病逝的。

接种率低营养不良等因素专家：导致印尼儿童死例高

专家指出，印尼儿童少年冠病死亡率远高于他国主要是因为营养不良、医疗保健不足和疫苗接种率低。此外，父母不小心让孩子接触到染疫的亲戚朋友，也是加剧这个可怕趋势的因素之一。

雅加达居民玛妮蒂今年6月生下小女儿后，亲友纷纷上门祝贺。没过多久，玛妮蒂和多名家人先后确诊感染冠病，最后连未满月的女儿也染疫了。

为了救女儿，玛妮蒂和丈夫连奔了几家医院，但雅加达医疗系统濒临崩溃，很多病人被拒门外。他们最后在朋友的帮助下找到了愿意收治儿女的医院，可是，小女婴在加护病房里挣扎一周后走了，她才29天大。

另有一名11岁儿子的玛妮蒂说：“女儿到来让我们很开心，就跟亲友们在家里聚会。我不想埋怨我的亲戚，因为我们根本不知道病毒源自哪里。”

印尼非盈利组织“救助儿童会”驻亚洲卫生顾问雅希尔说：“一直以来，儿童都是这场瘟疫的隐形受害者，如今已经不是那样了。”