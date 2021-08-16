慕尤丁今见元首提辞呈 巫统两派争相位

马来西亚首相署部长礼端说，慕尤丁今天上午将召开内阁特别会议，然后前往国家王宫觐见元首递交辞职信，接着将向全国发表电视演说。消息人士告诉“透视大马”，慕尤丁将向元首建议由巫统代表出任首相，并由土团党代表出任副首相。

马来西亚负责特别事务的首相署部长礼端昨天（8月15日）证实，首相慕尤丁今天将向国家元首阿都拉提交辞职信，正式辞去首相职务。

有消息指慕尤丁将推荐巫统副主席依斯迈沙比里出任首相，巫统元老东姑拉沙里及希盟主席安华也被视为新首相热门人选。

礼端也是土著团结党最高理事。他昨天告诉网媒“当今大马”，土团党主席慕尤丁昨天在该党会议上宣布他决定辞职。礼端说，慕尤丁今天上午将召开内阁特别会议，然后前往国家王宫觐见元首递交辞职信，接着将向全国发表电视演说。

礼端指出，慕尤丁辞职并不值得庆贺，因为目前的政治僵局仍将持续。“无论是谁造成这种僵局，都不要因为慕尤丁辞职而高兴。（这种局面）你要如何前进？我看不到有任何前进的方式，除非我们支持现有政府直到第15届大选。”

若无阵营掌多数票 元首将委过渡首相

马国时评人潘永强博士告诉《联合早报》：“一旦慕尤丁决定辞职，元首就有权按照宪法规定委任新首相并组织内阁。除非没有任何阵营掌握明确的国会多数，元首才会委任过渡首相。”

慕尤丁一旦辞职，继任人选备受关注。消息人士昨天告诉“透视大马”，慕尤丁今天向元首辞职时，也将向元首建议由巫统代表出任首相，并由土团党代表出任副首相。

消息人士说，慕尤丁将向元首建议的首相人选，包括副首相依斯迈沙比里，以及外交部高级部长希山慕丁。依斯迈沙比里也是巫统副主席，希山慕丁目前在巫统没有担任任何党职。

消息人士表示：“巫统正努力争取（其他国会议员的）法定声明来支持他们。接下来24小时对他们至关重要。”

据了解，土团党总秘书韩沙再努丁将受推荐出任副首相，跳过刚被委任为首相特别顾问的土团党署理主席阿末法依沙。但另一消息人士说，一些土团党领袖并不满意上述建议，并指慕尤丁觐见元首之前将考虑其他人选。

据《星洲日报》掌握的消息，国盟成员党已达致共识，由巫统人选出任首相，土团党则争取副首相之位。但以巫统主席阿末扎希为首的派系，据传支持84岁巫统元老及话望生区国会议员东姑拉沙里，准备与“当官派”推荐的依斯迈沙比里角逐。

副首相人选方面，较热门人选除了也是内政部长的土团党总秘书韩沙再努丁，还有国际贸易及工业部高级部长阿兹敏。

应对突发情况 逾八成警务人员假期冻结

面对政局的不确定性，武吉安曼警察总部内部安全及公共秩序部总监再纳阿比丁告诉《东方日报》，警方时刻做好准备，应对任何突发情况。他强调，马国目前的安全情况仍处于良好状态。

警察总长阿克里沙尼上周下令，冻结所有高级警官及警员的假期，也冻结所有警察在国内、国外及跨区出行的申请，这是为了确保警方能随时调动人员。全国约13万7500名警务人员中的八成人员受到这项冻结令的影响。