分析：巫统撤销支持大势已去 慕尤丁若辞职元首过渡期主导政局

慕尤丁辞职的导火线，是巫统主席阿末扎希8月3日宣布巫统撤销对慕尤丁的支持。慕尤丁一旦辞职，就将成为马国任期最短的首相。他去年3月上台至今约18个月，比前首相马哈迪担任希盟政府首相的22个月还短。

马来西亚首相慕尤丁决定今天（8月16日）向国家元首阿都拉辞职的消息传出后，分析员认为，慕尤丁此次是由于大势已去才辞职，元首在过渡时期将主导政局发展。

慕尤丁一旦辞职，就将成为马国任期最短的首相。他去年3月上台至今约18个月，比前首相马哈迪担任希盟政府首相的22个月还短。慕尤丁辞职的导火线，是巫统主席阿末扎希8月3日宣布巫统撤销对慕尤丁的支持。

各党领袖将全力争取议员支持上台执政

阿末扎希当天宣布，巫统最高理事会一致决定撤回对慕尤丁和国盟政府的支持，并要慕尤丁辞去首相。慕尤丁次日觐见国家元首阿都拉后宣布，他仍获得大多数国会议员支持并获得国家元首同意，将在9月召开的国会提呈信任动议以支持其说法。

马国分析员郑名烈博士告诉《联合早报》，从阿末扎希发难到慕尤丁决定辞职的近两周政局来看，慕尤丁已经用尽全力维系国盟政权。他说，马国目前政局动荡的局面，不会因为慕尤丁辞职而结束，因为各党领袖接下来都将全力争取国会议员支持以便上台执政。

郑名烈也是华社研究中心董事。他认为，国家元首接下来将成为马国政局的关键人物，因为元首将评估是否有人获得国会过半议员支持而有资格成为新首相，或是由朝野政党组建临时政府。

巫统8月9日公开一份提呈给国家元首的信函，证实14名巫统国会议员已决定撤回对慕尤丁支持。希盟等反对党的105名国会议员，当天也致函元首表明不支持慕尤丁。这意味国会下议院至少119名议员不支持慕尤丁。

巫统上述信函内的名单，并不包括8月5日宣布辞去高等教育部长的国会议员诺莱妮。若加上诺莱妮，不再支持慕尤丁的国会议员至少有120人。

马国国会下议院原有222名议员，但国盟与希盟各有一名议员去世后，两席悬空而剩下220人。根据宪法，首相须获得下议院至少五成议员支持，按目前情况即111人。慕尤丁若只获得100名国会议员支持，就比宪法规定的执政门槛少了11人。

马国政治学者潘永强博士告诉《联合早报》，慕尤丁8月13日发表向反对党伸出橄榄枝的电视演说，主要是因为国家元首致函下议院议长阿兹哈，要求阿兹哈报告慕尤丁在国会的支持人数。“这是压死骆驼的最后一根稻草，导致慕尤丁被迫承认失去国会多数。”

潘永强说：“慕尤丁决定辞职的关键，是巫统掌握15名‘倒慕’议员，令他在元首面前无法宣称拥有国会多数，所以不必等9月7日的信任投票，他已无法坚持继续留任。”

对于慕尤丁上台以来的执政表现，潘永强认为，慕尤丁上任后一直面临抗疫圧力，根本无法施展政策议程。他说，慕尤丁政府原本具有的马来人政治大团结优势，但这也因抗疫失利而褪色。“慕尤丁是老派的传统政治人物，他擅长体制内的权力操作，但缺乏现代政治所需的论述愿景、团队领导与危机决策能力。”

分析：慕尤丁若辞职 组新政府仍扮演重要角色

郑名烈也认为慕尤丁政府的执政表现欠佳。他认为，慕尤丁并非没有获得表现的机会与便利，例如元首同意按慕尤丁的建议而宣布紧急状态令。他说，慕尤丁政府执政表现无法获得好评的其中一个原因，是一些部长的表现有欠专业。

马国北方大学政治及国际关系的阿兹祖丁教授告诉马来语电视台Astro Awani，慕尤丁即使辞职了，接下来在组建新政府方面仍将扮演重要角色，这是因为慕尤丁仍是土著团结党及国盟主席。