马国政局 分析：朝野群雄逐鹿首相宝座 拉沙里呼声最高 订户 来自 / 联合早报 文 / 范晓琪 发布 / 2021年8月16日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 马来西亚首相慕尤丁辞职几乎已成定局，谁会成为新任首相备受瞩目。自前晚（8月14日）传出慕尤丁可能辞职的消息后，各方势力开始“试水温”，提出多个替代人选，其中呼声较高的是巫统元老拉沙里和副首相依斯迈沙比里。在野的人民公正党主席安华也在摩拳擦掌，而极力把慕尤丁拉下马的巫统主席阿末扎希已是司马昭之心，只是贪腐官司缠身的他出线概率不大。巫统的外交部高级部长希山慕丁被视为黑马，但若要达到安抚巫统“倒慕”派的目的，希山不会是最好的人选。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚首相 东姑拉沙里 依斯迈沙比里 阿末扎希 安华 慕尤丁 菲18亿元抗疫基金流向不明 卫长否认“被偷”誓查去向 不满抗疫不力经济不振 泰国多地出现示威要求巴育立即下台