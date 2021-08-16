分析：朝野群雄逐鹿首相宝座 拉沙里呼声最高

马来西亚首相慕尤丁辞职几乎已成定局，谁会成为新任首相备受瞩目。自前晚（8月14日）传出慕尤丁可能辞职的消息后，各方势力开始“试水温”，提出多个替代人选，其中呼声较高的是巫统元老拉沙里和副首相依斯迈沙比里。

在野的人民公正党主席安华也在摩拳擦掌，而极力把慕尤丁拉下马的巫统主席阿末扎希已是司马昭之心，只是贪腐官司缠身的他出线概率不大。巫统的外交部高级部长希山慕丁被视为黑马，但若要达到安抚巫统“倒慕”派的目的，希山不会是最好的人选。