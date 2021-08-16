不满抗疫不力经济不振 泰国多地出现示威要求巴育立即下台

开汽车或骑电单车的示威者兵分三路，聚集在曼谷的三条主要街道上，一路开车前行，但途中避开了巴育府邸和政府大楼等政治敏感地段。

（曼谷综合电）泰国再次出现反政府示威，几千名示威者在首都曼谷和其他府的主要道路上发起汽车游行，抗议政府未能妥善应对冠病疫情以致对泰国经济造成影响，要求掌权长达七年的首相巴育立即下台。

开汽车或骑电单车的示威者兵分三路，聚集在曼谷的三条主要街道上，一路开车前行，但途中避开了巴育府邸和政府大楼等政治敏感地段。到了当地时间傍晚6时（新加坡时间晚上7时），街头响起了泰国国歌，所有车子同时鸣笛，旨在警告巴育，他唯一的选择就是立即提出辞呈。

除了曼谷，庄他武里府（Chanthaburi）、春武里府（Chon Buri）、北柳府（Chachoengsao）和清迈府也出现了类型的汽车游行示威活动。

泰国目前深陷迄今最严重的一波冠病疫情，自6月中以来，新增确诊病例日趋递增，至今毫无放缓迹象，上周更是先后写下了单日新增确诊病例和单日新增死亡病例新高。

泰国卫生部昨天（8月15日）通报，过去24小时新增2万1882起确诊病例和209起死例，累计确诊病例已达90万7157起，累计死亡病例达7551起。

政府目前实施防疫紧急令，任何集会都属于犯法。但疫情持续恶化引发民怨，当地青年组织不顾禁令，近几周一再号召民众走上街头示威，示威者甚至到巴育府邸前宣泄不满。警方数次以催泪弹、橡胶子弹和水炮驱散群众，点燃了火爆冲突场面。

泰国警方坚持，必要时须动用武力来维持公共秩序。泰国警察首长素瓦特告诉记者：“我们须维护法纪和维护和平。”

根据素瓦特，自7月中爆发一系列反政府示威活动以来，警方已逮捕超过130人。

泰国一年前掀起民运潮，以年轻人为主的示威者要求巴育下台，以及修改有利于军方势力继续掌权的宪法，同时还打破泰国数十年来的社会禁忌，要求改革王室。

民运潮在疫情期间一度沉静下来，但在疫情持续恶化和政府在拯救经济方面迟迟无建树下，批评声浪再次响起，如今连一些政治组织，包括巴育一些前盟友也加入反政府示威活动。

巴育今天将与抗疫工作小组召开会议，评估是否解除部分封锁，允许一些基本行业如综合商店、科技商店和购物中心内的银行分行重新开放。不过，以目前疫情来看，加上反政府示威活动频繁，封锁状态应该会持续到原定的月底。