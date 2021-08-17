慕尤丁辞职获准受委看守首相 各党领袖今午见元首

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首苏丹阿都拉昨天（8月16日）宣布接受首相慕尤丁呈辞及内阁总辞，并委任慕尤丁担任看守首相。元首表明，目前因冠病疫情严峻不适合解散国会举行大选。有消息指各政党领袖今天将前往觐见元首，而学者认为新首相最快可能一两周内产生。

称有人千方百计夺权

慕尤丁昨天上午举行最后一次内阁会议后，前往国家王宫向元首请辞，接着在下午发表电视演说。他说，他已经失去国会下议院大多数议员支持，因此决定按联邦宪法规定向元首请辞及内阁总辞。

他重提六年前因坚持追查一马公司丑闻而被辞退副首相职一事，并表示自己绝对不会与盗贼为伍，也不会牺牲这么多年以来所坚守的原则。他语带哽咽说：“我已经做了很多事，直到最后一秒都在挽救国盟政府，至少让我做好抗疫、完成全民疫苗接种计划及拯救国家经济，但却有人千方百计要夺权，不理人民的死活。”

慕尤丁过后在首相署会见一些媒体高层时指出，他将继续执行看守首相的职务，直到新首相人选出炉为止。

至于原内阁是否将继续运作，慕尤丁说，据他了解，目前只留下他一个人继续工作，并开玩笑说，由于内阁已经总辞，因此他现在是“单人秀”。

受慕尤丁辞职影响，令吉昨天跌至4.2410兑1美元，是去年7月以来新低。

国家王宫总管阿末法迪尔昨天发布声明说，根据选举委员会主席阿都干尼昨天向元首汇报，截至8月10日，在全国613个州选区中，484个（或79%）属于冠病疫情红区。国家医疗体系及公共卫生设备等的使用率也仍处于吃紧与令人担忧的阶段。因此，元首认为现在并非举行第15届全国大选的最佳时机。

声明说，由于人民福祉及国家经济备受冠病疫情威胁，元首希望尽早结束这场政治危机。

《星洲日报》引述消息人士称，各政党领袖已接到通知，将于今天下午1时觐见元首。目前还不知道元首将分批或同时接见各政党领袖，以聆听他们对解决当前政治危机的看法。

马国北方大学政治学者阿兹祖丁教授告诉网媒“自由今日大马”，元首委任慕尤丁出任看守首相，就像马哈迪去年辞职后，元首委任马哈迪为看守首相般。“元首未来一两周将评估谁获得国会（过半议员）支持，就像去年那样。”

他说，朝野政党如今将向220名国会议员求取法定宣誓书，以让元首相信他们推荐的候选人获得足够的议员支持。

国会下议院原有222名议员，但国盟与希盟各有一名议员去世后，两席悬空而剩下220人。根据宪法，首相必须获得下议院至少五成议员支持，即111人。

巫统、伊斯兰党、土著团结党慕尤丁派系，以及人民公正党的阿兹敏派系去年2月23日发动“喜来登行动”，拥护时任首相马哈迪继续执政。不过马哈迪拒绝接受，并在次日宣布辞去首相职务。巫统、伊党及土团党于是在去年2月28日宣布支持慕尤丁出任首相。元首当时召见所有国会议员并询问他们的支持对象后，于2月28日宣布慕尤丁出任首相。慕尤丁3月1日宣誓就任马来西亚第八任首相。