马媒：元首谕令所有议员今天推举人选 马国新首相最迟本周五出炉

马国国家元首苏丹阿都拉昨天下令，所有220名国会议员必须各自提呈宣誓书，表明自己支持何人出任首相，并须在今天下午4时之前呈交国家王宫。

（吉隆坡综合讯）据马来西亚媒体报道，新首相最迟会在本周五出炉，因为国家元首希望新政府尽快成立，以便能尽快投入对抗冠病疫情和协助民生的工作。

据《星洲日报》掌握的消息，元首将根据220名国会议员个别呈交的推举宣誓书，委任获得最多议员支持的人选担任新首相。消息来源还说：“不会成立任何团结或联合政府。”

马国国家元首苏丹阿都拉昨天下令，所有220名国会议员必须各自提呈宣誓书，表明自己支持何人出任首相，并须在今天下午4时之前呈交国家王宫。

下议院议长阿兹哈哈伦致函国会议员，下达元首的上述谕令时说，议员的宣誓书必须清楚列明自己支持谁当新首相，每人只能推举一人。

阿兹哈说，由于国家王宫处于防疫限制区，因此议员不准亲身到王宫提交宣誓书，必须通过传真或电邮提交，并注明收件人是元首机要秘书，PDF副本则可通过手机应用提交。

他说，这份宣誓书没有特定格式，但必须列明一系列资料，包括议员的身份证明、所推举人选的身份证明、推举者与证人的签名及盖章等；证人必须是律师、法律事务官、宣誓官、公证人或在国外与国会议员有同等职务者。

阿兹哈强调，资料不齐或延迟呈交的宣誓书都属无效，他也提醒议员对所推举的人选保密，直到元首做出决定为止。

所有政党领袖昨午到王宫谒见元首

下议院所有政党领袖昨天下午奉命前往王宫谒见元首。元首此次不像过去那样个别召见，而是与副元首苏丹纳兹林沙同时会见所有政党领袖，目的是为了劝告所有政党为国彼此忍让。

希盟主席及人民公正党主席安华走出王宫后告诉媒体，元首劝诫各政党，必须团结应对冠病疫情并确保国家经济复苏。“元首也劝诫，必须根据联邦宪法选出拥有多数（议员）支持的首相。但政治模式必须改变，胜利者不该再像过去那样一直打压落败者。”

他说，元首要求所有政党领袖发表看法。“就情况看来，所有政党都有一个共识，就是结束‘旧政治’……聚焦于国家发展。”

据马来语电视台“Astro Awani”，看守首相慕尤丁前晚会见媒体高层时透露，根据他取得的信息，目前没有任何政党领袖获得国会多数议员支持，也没人比他获得更多议员支持。

慕尤丁并未正面回应是否将自荐再度出任首相。“就算我再自我推荐，（支持者）数目依然相同，国家仍将继续陷于困境，争吵也会不断重演。”

他还说，其他人当首相的话，如果只拥有微弱优势，同样的情况一样会重演。