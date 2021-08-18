多数分析员认为：慕尤丁毫无政绩甚至一塌糊涂

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相慕尤丁前天宣布辞职时大谈其执政“成果”，但多数分析员认为，慕尤丁无政绩可言，甚至一塌糊涂。

吉隆坡智库伊曼研究机构项目主任巴德鲁希山告诉“透视大马”：“这（慕尤丁的政绩）是彻底失败。他推行的每项计划都失败。例如他说紧急状态可以改善冠病疫情，但没有。他说他领导的政府能驱动经济，也没有。以10分为满分而言，他的表现我只给两分，他没有让人满意的表现。”

慕尤丁任相期间面对无休止斗争

澳大利亚塔斯马尼亚大学亚洲研究所主任詹运豪说，慕尤丁在任期间面对无休止的斗争，是因为他未能遏制巫统的持续攻击。他说，希盟政府去年2月垮台后，慕尤丁决定与巫统合作时就该知道巫统其实是他最大的威胁。

他说：“马来政治只能有一个核心政党。国阵屹立不倒长达60年，因为只有一个巫统。但国盟政府中，土著团结党的同伴还有巫统。尽管它们属于同一个联盟，但巫统却一直攻击土团党及慕尤丁。慕尤丁没能解决这点，结果分散他治国的注意力，以致他一上台就是一场灾难。”

詹运豪认为：“他（慕尤丁）设法担任首相17个月，是我唯一可给他的得分，如果这也能算是‘成功’的话。”

马国国际回教大学东姑莫哈博士也认为，事实证明，慕尤丁让巫统进入政府是“政治自杀”，自称“马来人为先”的慕尤丁与王宫发生冲突也是一个讽刺。

莫哈说：“尽管面对来自王宫的压力，他仍想继续执政，最后还提出改革措施来拉拢反对党。他表明很想留下来，但为时已晚。”

民调机构巧思中心总裁希索慕丁认为，慕尤丁的一些措施还是值得肯定的。“我认为他专注遏制冠病疫情。虽然面对阻力，他仍提出多项帮助人民的经济计划。他上任时对民众的态度很好，还有他建立的‘阿爸’形象获得马来人支持。他没反驳批评，只是保持沉默并减少政治活动。”

不过，希索慕丁对慕尤丁的评分也不高。“他没有很好与媒体沟通，一些内阁成员也没帮助提升他的形象。他们犯了错，慕尤丁却代人受过。在我看来，他的内阁一团糟。若10分为满分，我给慕尤丁四分。”