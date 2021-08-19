依斯迈沙比里获114支持票有望任相 马来统治者明午开会敲定新首相人选

巫统昨天证实，共有114名国会议员签名支持依斯迈沙比里出任新首相。巫统的38名国会议员中，只有元老东姑拉沙里出乎意料没有支持依斯迈沙比里。尽管如此，依斯迈沙比里的支持者人数已超过国会半数议员，也跨过宪法规定出任首相的门槛。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首苏丹阿都拉将在明天下午召开马来统治者特别会议，以敲定新首相人选。元首也谕令新首相就任后，须立即在国会下议院提呈信任动议，验证自己获得多数议员支持。

目前竞争激烈的两名新首相人选，包括前副首相依斯迈沙比里和希望联盟主席安华。巫统证实，也是巫统副主席的依斯迈沙比里获得114名国会议员支持，希盟则指安华获得105名国会议员支持。这显示依斯迈沙比里呼声较高。

国家王宫总管阿末法迪尔昨天发布声明说：“根据联邦宪法，新首相受委任后须尽快在国会下议院提呈动议，证明他获得大多数国会议员支持。”

声明指出，国家元首和副国家元首苏丹纳兹林沙前天在王宫与巫统、民主行动党、人民公正党、土著团结党、国家诚信党、沙巴民兴党和祖国斗士党领袖会面时，向他们传达了上述谕令。

元首前天谕令所有220名国会议员须在昨天下午4时之前提呈法定宣誓书，议员的宣誓书须清楚列明自己支持谁当新首相，每人只能推举一人。

元首提醒国会议员应以和为贵

声明也强调，国家元首与副元首认为，国家眼下发生的政治困境，已经对国家经济造成深远的负面影响。他们认同，为了照顾全民健康和利益，目前不宜举行第15届全国大选。他们也认为所有国会议员必须专注时事课题，并在最短时间里解决政治乱象。

元首也提醒所有党魁，胜出的国会议员应以和为贵，主动伸手与落败者合作。“换言之，胜利者不能全拿，失败者也并非一无所有。元首也希望接下来能与所有国会议员会面。”

新首相的竞逐情况方面，巫统昨天证实，共有114名国会议员签名支持依斯迈沙比里出任新首相。巫统的38名国会议员中，只有元老东姑拉沙里出乎意料没有支持依斯迈沙比里。

巫统最高理事查希迪告诉《星洲日报》，尽管如此，依斯迈沙比里的支持者人数已超过国会半数议员，也跨过宪法规定出任首相的门槛。

看守首相慕尤丁领导的国民联盟较早前表明，国盟唯一支持的首相人选是依斯迈沙比里。国盟政府倒台前共获得100名国会议员支持，原本加上巫统主席阿末扎希派系及东姑拉沙里等15名议员，依斯迈沙比里预计能获得115名议员支持。

马哈迪支持安华出任首相

希盟与亲希盟阵营方面，沙巴民兴党主席沙菲益昨天接受《婆罗洲邮报》访问时说，他无法获得砂拉越政党联盟（GPS）的支持而让马国出现首位来自东马的首相，因此他愿意支持人民公正党主席安华出任首相。“安华是我们的人选，这是反对党唯一的人选。我的党全力支持安华当首相。”

多方消息昨天向《当今大马》证实，前首相马哈迪等祖国斗士党的四名国会议员，全部也已经签署法定宣誓书支持安华出任首相。这是希盟政府去年2月垮台以来，马哈迪首次支持安华出任首相。

希盟及亲希盟政党共有105名国会议员，其中88人来自希盟三党，其他还包括沙巴民兴党八人、祖国斗士党四人、青年党一人、砂拉越全民团结党两人、沙巴民统党一人，以及一名独立议员马智礼。消息人士说，这些议员都已向元首表明支持安华。