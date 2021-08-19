雅加达邮报：佐科乐观相信 印尼可抗击疫情和重振经济

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月19日 5:00 AM

前天是印尼的独立日，泗水一家医院的医护人员和康复中冠病病患，当天在医院外的空地举行简单仪式向国家致敬。（法新社）
前天是印尼的独立日，泗水一家医院的医护人员和康复中冠病病患，当天在医院外的空地举行简单仪式向国家致敬。（法新社）

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《雅加达邮报》社论指出，印度尼西亚总统佐科日前发表的国情咨文显示，他对抗击疫情和重振经济抱持乐观态度，有信心印尼可安然渡过危机。

冠病变种病毒在印尼肆虐，累计确诊病例逼近400万，死亡病例已过12万。疫情也导致数百万人失业或收入锐减，影响人民生计。

按照世界银行的国民人均收入分界线，印尼刚于2019年升级为中高收入国家，但一场疫情将印尼打回原形，近日被降级为中低收入国家。

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