雅加达邮报：佐科乐观相信 印尼可抗击疫情和重振经济 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月19日 5:00 AM 前天是印尼的独立日，泗水一家医院的医护人员和康复中冠病病患，当天在医院外的空地举行简单仪式向国家致敬。（法新社） 字体大小: 小 中 大 《雅加达邮报》社论指出，印度尼西亚总统佐科日前发表的国情咨文显示，他对抗击疫情和重振经济抱持乐观态度，有信心印尼可安然渡过危机。冠病变种病毒在印尼肆虐，累计确诊病例逼近400万，死亡病例已过12万。疫情也导致数百万人失业或收入锐减，影响人民生计。按照世界银行的国民人均收入分界线，印尼刚于2019年升级为中高收入国家，但一场疫情将印尼打回原形，近日被降级为中低收入国家。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 印尼 佐科 冠病 印度尼西亚总统佐科 冠状病毒19 人权组织：缅军方镇压行动 造成逾千人死亡 德尔塔变种病毒肆虐 东南亚制造业陷入困境