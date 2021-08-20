支持依斯迈沙比里任相 慕尤丁：须确保内阁廉洁

（吉隆坡综合讯）马来西亚看守首相慕尤丁宣布，国民联盟（国盟）及亲国盟成员党国会议员一致支持巫统副主席、前副首相依斯迈沙比里出任第九任首相，但他必须确保内阁成员诚信、廉洁及没有任何法庭案件缠身。他说，新政府也必须尊重三权分立，维护司法独立及奉行君主立宪制。

慕尤丁昨日下午觐见国家元首苏丹阿都拉后，以国盟主席身份发文告说，50名国盟成员党国会议员，即31名土著团结党议员、18名伊斯兰党议员及一名沙巴立新党议员。还有四名亲国盟的独立议员都已经在本月18日向国家王宫呈交法定宣誓书，支持依斯迈沙比里出任新首相。

他说，他也已经和之前与国盟共组政府的砂拉越政党联盟（18名国会议员）及沙巴人民团结党（一名国会议员）商量，达成一致决定；若加上国阵（巫统37人、马华两人及国大党一人），意味着依斯迈沙比里获得超过简单多数所需的111票，得以出任新首相。

慕尤丁说，这是为了确保国盟政府的政策得以延续，尤其是专注在对抗冠病疫情及国家复苏计划，直到适当时候才举行全国大选，还政于民。这表明国盟优先关注政治稳定与人民和谐，而不是为了争权做政治恶斗。当面对重大危机时，国会议员必须为了人民与国家利益而有远大心志。

国家元首昨日分批召见114名国会议员，以确认他们是否自愿签署法定宣誓书支持依斯迈沙比里任相，而砂政党联盟的议员则通过视讯方式觐见元首。巫统元老及丹州话望生区国会议员东姑拉沙里，以及在野的希望联盟（希盟）国会议员没有推举依斯迈沙比里成为新首相人选，因此没有被传召入宫。

据悉，他们在觐见元首前须进行唾液冠病快速抗原检测，而且全程录像。元首轮流询问议员名字和选区，以及签署提名首相人选的法定宣誓书是否自愿或被迫，全程大约一两分钟。一名议员说，在入口处，他们的手机必须交给警察保管，不能带入。

元首核实依斯迈沙比里获得多数支持后，今天召开马来统治者会议敲定新首相人选。

新首相最快明天宣誓

《星洲日报》探悉，新首相预料最快明天宣誓就任，并在下周公布新内阁阵容。同时，元首已谕令新首相须尽快在国会下议院提呈动议，证明他获得大部分国会议员支持。

分析员称，尽管慕尤丁在巫统主席阿末扎希等15名国会议员逼宫下黯然辞去相位，但似乎未向巫统低头。他在文告中强调，一旦依斯迈沙比里出任新首相，新政府仍是“依斯迈沙比里领导的国盟政府”，显然是要与巫统主导的国阵切割。

慕尤丁在下台前后曾多次表明，拒绝与“盗贼统治者”为伍，意指他反对受贪腐案缠身的阿末扎希与前首相纳吉等巫统领袖。

国民大学政治分析员嘉迈尔对网媒当今大马表示，一旦依斯迈沙比里出任首相，阿末扎希阵营在巫统党内的地位将受到威胁，因为依斯迈沙比里可能在来届党选挑战阿末扎希的主席职。不仅如此，他不排除阿末扎希阵营甚至可能无缘在第15届大选上阵。