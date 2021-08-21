依斯迈沙比里今宣誓任马国新首相 分析员：政局仍不稳定

政治分析员认为，马国政局仍不稳定，之前跳槽到土著团结党的巫统党员可能回归巫统，而新首相如何组织内阁也可能引发新争议。

（吉隆坡综合讯）巫统副主席依斯迈沙比里今天下午将宣誓就任马来西亚第九任首相。国家元首苏丹阿都拉表明，政治动荡应在新首相上任后立即结束，所有国会议员须放下政治议程，为了国家和人民共同应对冠病疫情。

不过，政治分析员认为，马国政局仍不稳定，之前跳槽到土著团结党的巫统党员可能回归巫统，而新首相如何组织内阁也可能引发新争议。

马国元首昨午与马来统治者召开特别会议后，国家王宫发声明宣布，在确认依斯迈沙比里获得国会多数议员支持后，国家元首根据宪法委任他为第九任首相。依斯迈沙比里今午2时30分将在国家王宫宣誓就任。

预计下周公布内阁名单

声明指出，新政府须继续努力抗疫，维护人民的利益和安全。“国家元首强调，国家正面临冠病疫情造成的公共卫生和经济问题，人民不应再承受无休止的政治动荡。国会议员应团结一致，以民为优先，为人民提供最好的服务。”

《星洲日报》报道，依斯迈沙比里预计会在下周公布内阁名单，以便新政府可以尽快投入抗疫和提振国家经济等工作。

不过，马国政治评论员潘永强认为，尽管获得114名国会议员支持，依斯迈沙比里依然是弱势首相。从政治层面来说，土团党和前首相慕尤丁会给他压力，巫统也会对他有所要求，这样的处境不会太好过。

澳大利亚塔斯马尼亚大学亚洲研究所主任詹运豪也说，人民公正党主席安华不会停止争取首相职位；前首相纳吉与其他面对法庭案件的巫统领袖虽然处境改善，但未逃脱官司，这些都是会再次引起局势混乱的潜在问题。

时事评论员蓝志峰则认为，依斯迈沙比里应从慕尤丁辞职的事件中看到自己可能面对的挑战，若不愿步慕尤丁的后尘，就须摆脱自家人的要挟，组织稳定政府才能突破困局。

依斯迈沙比里受委出任首相后，国民联盟（国盟）各党，包括土团党、伊斯兰党以及国阵的巫统和马华领袖纷纷道贺，并表态支持及相信依斯迈沙比里能引领国家前进，打造强大的马来西亚。

巫统籍的原任外交部高级部长希山慕丁第一时间在社交媒体恭喜依斯迈沙比里，强调马国目前最需要的是稳定，而他会尽一切所能协助新首相。巫统主席阿末扎希也发文恭贺依斯迈沙比里，但重申须继续捍卫巫统，还意有所指地说，第15届大选才是巫统真正的斗争平台。

他说：“我知道巫统党员之间对时局发展有疑虑。我们目前会专注备战和加强巫统，以应对第15届大选。马来西亚是民主国家，这才是巫统真正的斗争平台。”

在野的希望联盟（希盟）对无法重新执政感到失望。前首相及祖国斗士党创办人之一的马哈迪则说，依斯迈沙比里的领导经验不足，而安华不是会轻易放弃首相职位的领袖。“安华是会战斗至最后的领袖。相信过不久，安华就会拥有比依斯迈沙比里更多的支持。”

在这次的首相争夺战中，安华只获得105名议员支持，无法获得超过简单多数所需的111人支持，无缘出任首相。