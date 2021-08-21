马国为稳政局或成立跨党派联合政府 分析：副首相及内阁人选成焦点

由于国家元首已表明希望新首相上任后各方能合作稳定政局，齐心抗疫及帮助人民，因此，新政府可能是跨党派联合政府，希盟等反对党的国会议员都可能入阁。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相人选尘埃落定，各方焦点开始转向新内阁，尤其是副首相人选。分析员认为，这是新首相依斯迈沙比里的首个难题，以确保政治动荡暂告一段落，新政府可维持至来届大选。

由于国家元首已表明希望新首相上任后各方能合作稳定政局，齐心对抗冠病疫情及帮助人民，因此，新政府可能是跨党派联合政府，希望联盟（希盟）等反对党的国会议员都可能入阁。

如果成立跨党派政府，副首相人选花落谁家备受瞩目。此前有消息指，由土著团结党领袖出任副首相，是该党及看守首相慕尤丁支持依斯迈沙比里任相的条件之一。不过，砂拉越政党联盟（砂盟）认为，应由东马代表出任副首相。砂盟建议委任两名副首相，其中一人由砂州或沙巴代表出任。

另有分析员认为，委任人民公正党主席安华出任副首相，较符合成立跨党派政府的初衷，以保持政治稳定，有效处理冠病疫情带来的公共卫生及经济危机。

智库埃米尔研究机构认为，成立跨党派联合政府可稳定政治，也能带领国家摆脱疫情，迈向复苏之路。该机构主席、土团党最高理事莱益胡先昨天建议，副首相人选可以从不同阵营，即在野阵营中选出，而且可以有两名副首相，其中一人应是东马代表。

他还认为，新内阁不应多于10名部长和10名副部长，以避免过于臃肿，以及减少不必要的开支。

不过，智库巧思中心执行总监希索慕丁分析，依斯迈沙比里不太可能让反对党成员出任部长，但可能授予其他职位，例如处理疫情或复苏国家经济的委员会成员。“安华成为副首相的机会非常低，如果成真的话，将开创马国政治史上新篇章，但这很难实现。”

评论员：让安华希盟入阁将冒丢失现有支持风险

政治评论员潘永强认为，对依斯迈沙比里来说，成立联合政府是稳定政局的方法之一，但须付出一定的代价，因为如果要让安华和希盟重回政府内，土团党的强硬派如慕尤丁、总秘书韩沙再努丁、国际贸易及工业部前高级部长阿兹敏等肯定会不满，伊党也会拒绝，甚至因此撤回支持。

他说：“尽管国家元首乐见跨党派联合政府，但元首不能直接干政，所以最终还得看依斯迈沙比里。如果他真要这么做，必定是三思而后行，否则就会冒着丢失现有支持的风险。”

马国北方大学政治分析员阿末马塔哈指出，预料土团党能顺利获得副首相职位，而较可能出线的是前内政部长韩沙再努丁。

此外，巫统在时隔39个月后终于重夺首相职位并主导政府，看似大获全胜，但分析员指出，这对巫统而言其实是更大的潜在危机，因为这是巫统首次由非党主席的人选出任首相，势必会引发党内更激烈的派系斗争。

马国公共政策与政治风险咨询公司Vriens & Partners高级助理沙兹万指出，阿末扎希在关键时刻支持依斯迈沙比里任相，说明他已作出让步，因此，依斯迈沙比里上台后不可能完全不被掣肘，而如果依斯迈沙比里一意孤行，必会加剧党内两派人马的不信任。