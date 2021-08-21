从政30余年未经大风浪 依斯迈沙比里因渔翁得利任相

马来西亚新任首相依斯迈沙比里今天将宣誓就任，和他的前任者慕尤丁一样，依斯迈沙比里能够脱颖而出可说是渔翁得利。

回顾依斯迈沙比里从政至今30多年的经历，尽管算不上平步青云，却也没有遭遇过大风大浪或严峻挑战，但曾有数次争议言行。

依斯迈沙比里1987年加入巫统，2004年大选初试啼声，代表国阵旗帜上阵彭亨州百乐国会选区就高票胜选，至今仍是该区国会议员。2008年大选他顺利蝉联后，获得第五任首相阿都拉委任入阁，出任青年及体育部长。此后10年，他先后掌管过国内贸易及消费人事务部、农业部及乡区发展部，直到2018年国阵倒台为止。