依斯迈今发表全国演说 马国新内阁料下周三前出炉

（吉隆坡综合讯）巫统副主席依斯迈沙比里昨天（8月21日）宣誓就任马来西亚第九任首相，他今天将向全国发表演说，预计新内阁会在下周三之前出炉。

在野党议员敦促新首相下周就召开国会和提呈信任动议，以证明他确实掌握多数支持。宪法专家也认为，依斯迈沙比里应通过信任动议后才组阁，以免再引发争议。

国会将在9月6日复会，前首相慕尤丁原订9月7日呈信任动议，要证明他仍掌握多数支持，后来他承认已失势，于8月16日向元首提交辞呈。

依斯迈沙比里昨午约2时30分在国家王宫宣誓就任，由国家元首见证。国民联盟（国盟）各党领袖都到场观礼，包括刚卸任首相的土著团结党主席慕尤丁、巫统主席阿末扎希、前首相及巫统彭亨州国会议员纳吉、伊斯兰党主席阿旺哈迪等。

现年61岁的依斯迈沙比里是2018年大选以来的第三位首相。他在宣誓仪式后返回私邸，对在场的媒体说，他星期天会向全马人民发表声明。

承诺合作对抗疫情救经济 新首相向反对党伸橄榄枝

至于马国会出现一个什么样的新政府，马国各界猜测，依斯迈沙比里会筹组一个跨党派政府。

据消息人士，依斯迈沙比里周五在国家王宫宣布委任他为首相后，迅速向反对党伸出橄榄枝，致电给数名希望联盟（希盟）领袖，承诺与他们合作对抗冠病疫情及复苏国家经济。

人民公正党证实接到依斯迈沙比里的来电，并表示不会拒绝有关的合作建议，但还有待希盟三党进一步讨论。

此外，巫统最高理事会原定昨晚召开会议，相信是商讨副首相人选和组阁事宜，但不知何故临时展延。

《星洲日报》则引述知情者报道，新内阁最迟会在下周三出炉。其中，副首相一职将保留给土团党，该党署理主席阿末法依沙及总秘书韩沙再努丁都是热门人选。