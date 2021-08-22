安华：反对党领袖及支持者 须接受国家元首委任首相决定

（吉隆坡／亚庇综合讯）马来西亚国会反对党领袖、希望联盟（希盟）主席安华说，国家元首苏丹阿都拉是根据联邦宪法、议会民主和君主立宪制度委任巫统副主席依斯迈沙比里为第九任首相，因此，所有反对党领袖及支持者须接受国家元首的决定。

他还呼吁各方合作应对冠病疫情，并敦促在野党努力工作及备战，以赢得来届大选。

也是人民公正党主席的他昨天（8月21日）凌晨发声明，代表在野党感谢国家元首委任依斯迈沙比里出任首相。“如今在野党的挑战是，我们须再接再厉，迎战第15届大选，以便能像上届大选那样，重新赢得人民的委托。”

马国前首相慕尤丁8月16日辞职下台后，在野阵营推举安华为新首相人选，但他只获得105名国会议员支持，依斯迈沙比里则获得114名国会议员支持，掌握国会简单多数支持，昨天宣誓成为新任首相。

此外，前首相马哈迪认为，马国有必要再度颁布紧急状态令，因为应对冠病疫情刻不容缓，不能等到新政府组成才采取行动。

他前晚发博文指出，马国疫情十分严峻，在这非常时期，须采取非常行动。“别优先考量政治甚至法律，是时候颁布紧急状态令……疫情很可能会再恶化，现在就得行动，不能再等了。”

林冠英提醒依斯迈沙比里纠正慕尤丁抗疫方面错误

民主行动党秘书长林冠英则提醒依斯迈沙比里，须成为全民首相，不分种族及宗教背景地为全民服务，同时纠正慕尤丁政府在抗疫方面的错误。

他前晚在面簿说，慕尤丁政府之前抗疫失策，导致马国单日新增确诊病例一再攀高，累计死亡人数也已超过1万3000人。“接下来，依斯迈沙比里的主要任务是团结所有马来西亚人，纠正并弥补过往的错误，扭转劣势。新首相也应把国家经济从衰退中拉出来，挽救广大人民的生计。”

另一方面，沙巴民兴党主席沙菲益指出，如果他是在野阵营推举的唯一首相人选，他能争取更多国会议员支持，有更大机会出任首相，让在野各党重新执政。

他前晚在一个线上访谈节目中，被询及如果在野阵营的首相人选是他而非安华，结果会否不同时透露，他确实联系了砂拉越执政联盟（砂盟），但因为他不是在野阵营唯一的首相人选，难以说服对方支持他。

他说：“我们本来可以（重新执政），一些土著团结党、公正党、巫统和砂拉越的朋友和我比较亲近……我不想再详述。现在我们须继续前进，确保在野党团结一致。”

沙菲益早前证实，他和安华都是在野阵营的首相人选，谁能获得国会过半议员支持，在野阵营就会全力提名此人出任首相。但是由于无法获得砂盟支持，沙菲益最后退出，宣布民兴党全力支持安华成为在野阵营首相人选。