提出“马来西亚一家亲”概念 依斯迈邀反对党加入抗疫与复苏委员会

依斯迈沙比里昨天发表上任后首场电视演说，提出“马来西亚一家亲”的概念，希望朝野政党团结共同抗疫。不过，他并未透露新内阁阵容，也没有谈到巫统和土团党对于新政府是否是“国盟政府”等争议。

（吉隆坡综合讯）马来西亚新首相依斯迈沙比里提出“马来西亚一家亲”（Malaysian Family）概念，呼吁朝野和解共同对抗冠病疫情。他也向反对党伸出橄榄枝，邀请反对党加入政府的两个抗疫委员会。

依斯迈沙比里前天下午正式宣誓就任马国第九任首相后，昨天（8月22日）傍晚发表上任后首场电视演说。不过，他并未谈到各方关注的新内阁阵容，也没有谈到巫统和土著团结党对于新政府是否是“国盟政府”等争议。

依斯迈沙比里说，目前距离第15届全国大选最多仅剩约21个月，但马国2018年至今已经历两次政权转移，换了两次首相。他认为，在政府的一届任期中出现政权转移，受伤的是人民和国家。

他希望朝野政党能放下歧见团结起来，并提出跨党派的抗疫合作计划。他也正式邀请反对党国会议员加入国家复苏理事会，以及对抗冠病疫情特别委员会，并针对国家复苏计划分享意见。

他表示，国家元首苏丹阿都拉近日召见各党领袖时，也谕令各党领袖为了人民福祉及安全而搁置政治分歧。他指出，元首认为，各方须组成一个团队而工作，以便恢复国民和谐。

承诺成立行政团队 尽快摆脱卫生和经济危机

依斯迈沙比里提出“马来西亚一家亲”的概念。他说，这个概念是超越宗教、种族及民族界限，就像多元种族及宗教一起结婚组织家庭，并以家庭价值观自律。“我们是不分宗教、种族及民族的一家人。你们每个人都像我的家人，不管年幼老少。我们之间能互补，就像四肢互相需要。”

谈到新政府的组织，依斯迈沙比里承诺，他将成立可为国家服务并尽快摆脱卫生和经济危机的行政团队。他指出，新政府将听取公共卫生专家的意见后，沿用、加强并改进上届政府制定的抗疫策略。

抗疫措施方面，依斯迈沙比里宣布，马国将增购600万剂冠病疫苗，预计9月初运抵。他说，新政府的抗疫措施将通过政府机构、利益相关者和私人界等领域的跨政府战略合作来进行，以确保马国的卫生系统恢复稳定。

他也表示清楚这场疫情危机让很多民众生活面对苦难，有人失去工作也有人断粮，他了解“一口饭”的意义，因为他就是在贫苦农村家庭长大。他保证在国家经济复苏时，所有马国民众都不会被排除在外或边缘化。