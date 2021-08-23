当局：泰疫情已过峰值 下来每日病例应不会上升

（曼谷讯）泰国第三波冠病疫情持续了四个多月，终于开始出现缓解迹象。当局相信，随着近几日首都曼谷和周边地区的感染率保持不变，下来每日的新增确诊病例应该不会再上升。

泰国卫生部昨天（8月22日）通报，过去24小时新增1万9014起确诊病例，这是过去19天来单日病例数最少的一天，累计确诊病例达104万9295起。另，过去24小时再有233人病死于冠病，累计死亡病例达9320起。

虽然新增确诊病例中依旧有近四分之一来自于曼谷，但泰国疾病控制中心副主任索逢指出，近来曼谷及周边地区的新增确诊病例其实并没有增加。加上临近的几个府如春武里府、大城府（Ayutthaya）和北漂府（Saraburi）的感染率近日有所下降，且整体的康复病患人数已超过活跃病例，当局相信泰国这一波疫情已经过了峰值期。

尽管疫情开始放缓，泰国政府不敢掉以轻心，重中之重的目标还是在今年结束前为70%人口完成疫苗接种，好让经济活动包括国际旅游可以强力复苏。为此，泰国当局与英国阿斯利康达成协议，在下个月运送额外100万剂疫苗到泰国。

泰国疾病控制中心主任奥帕斯透露，泰国近日与阿斯利康洽谈取得良好结果，后者承诺向泰国交付更多疫苗。

泰国将为儿童接种阿斯利康与瑞辉疫苗

此外，泰国冠病疫情应对中心已经批准在明年向多方管道采购多达1亿2000万剂的疫苗，其中有5000万剂将来自阿斯利康，另有5000万剂将来自美国瑞辉。

根据奥帕斯，明年接收的疫苗主要将会作为那些已接种两剂中国科兴疫苗者的加强剂。另外，当局也将为儿童接种这些疫苗，因为许多研究显示，阿斯利康与瑞辉疫苗适合儿童接种。

目前泰国绝大部分完成接种的人都施打了两剂科兴疫苗。科兴疫苗已证明在预防冠病严重并发症和死亡的概率高达72%，但研究显示，随着时间的推移，接种科兴疫苗的人对冠病病毒的免疫力会逐步下降。泰国政府于是决定为民众注射第三剂疫苗。当局已决定优先为处于高危的医务人员追加阿斯利康或瑞辉疫苗。