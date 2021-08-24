依斯迈：网上流传名单不实 马新内阁本周公布反对党议员不受委

马国首相依斯迈沙比里表示，他会在国家元首御准后在本周内公布内阁名单，并指网上流传的名单不实。他强调愿意与反对党在抗疫和复苏经济方面合作，但不会让反对党议员入阁。

（吉隆坡综合讯）马来西亚新任首相依斯迈沙比里说，他会在本周宣布新内阁阵容，并强调不会委任反对党议员入阁，组成跨党派联合政府，但他愿意在对抗冠病疫情和复苏国家经济课题与反对党合作。

依斯迈上周六宣誓就任为马国第九任首相后，昨日（8月23日）首场官访活动就选择巡视吉打州铅县日莱峰山洪灾区。这场洪灾造成五人死亡及约1000户家庭受影响。

他过后对媒体说，他会在国家元首御准后才宣布内阁名单，并指网上流传的内阁名单皆不属实。

依斯迈预计会在本月底国庆日之前，公布内阁阵容，而谁将出任副首相备受关注。

《星洲日报》探悉，除了土著团结党外，巫统和砂拉越政党联盟（GPS）都极力争取出线。

手握10议员为筹码 阿兹敏对副首相志在必得

据悉，土团党最高理事阿兹敏对副首相职志在必得，其竞争者是该党总秘书韩沙再努丁。砂政党联盟秘书长亚历山大也是可能人选之一。

目前拥有10名国会议员在手的阿兹敏暂时领先。消息人士透露，10名国会议员是阿兹敏的筹码，他也能够与公正党主席安华对抗。消息也不排除阿兹敏在出任副首相后，有可能带着10个国会议员加入巫统。

消息称，阿兹敏通过非政府组织国家社区动力获得庞大的支持与动员能力，党内的年轻派也倾向支持他，这些都是阿兹敏领先的原因。

传巫统希望副首相职悬空

消息指出，虽然现在是三方争夺副首相职位，不过设立两个副首相职位的可能性不高。尽管首相有这个权力。“相信会安排砂政党联盟的领袖出任重要部长的可能性大。”

巫统党内人士向网媒“自由当今大马”表示，巫统最高理事会成员对依斯迈再次要求展延原定周一晚召开的最高理事会会议感到“不安”，并担心他会按照慕尤丁所领导的土团党的意愿任命阿兹敏为副首相，沦为傀儡首相，被土团党牵着鼻子走。

消息称，巫统反倒希望副首相职位悬空，就像慕尤丁去年组织政府时所做的那样。去年喜来登政变后，慕尤丁在宣布内阁阵容时并没有委任副首相，不过却委任四名高级部长。依斯迈今年7月才受委为副首相。

消息指出，随着巫统重新掌权，它有意“收拾腹地”，将过去在慕尤丁内阁“让出去”的几个重要部门，如财政部、国防部、内政部和教育部重新回到巫统旗下。

尽管巫统极想拿回财长职，但依斯迈预料会继续委任在国民联盟（国盟）政府期间表现标青的扎夫鲁。此外，依斯迈将会为其新内阁进行瘦身，以及确保部长人选能反映廉正形象。

按照过去马国执政联盟的传统，内阁部长的分配优先给予掌握最多议席的政党，其后按照各党党魁进行分配。如今，国盟拥有73席，即土团党31席、伊斯兰党18席、砂政党联盟18席、沙巴团结党1席、沙立新党1席和4名独立议员，而国民阵线（国阵）则拥有42席，即巫统38席、马华2席、国大党1席和沙巴人民团结党1席。

这意味着马华总会长魏家祥将继续被安排掌管交通部，而国大党则掌管人力资源部。