胡志明市实施防疫封锁 大批军人严格执行任务

（河内路透电）越南冠病疫情最严峻的胡志明市昨天（8月23日）开始实施封锁，当局派出大批军人严格执行新措施，希望在最短时间内遏制疫情。

越南商都胡志明市早在上个月已收紧防疫管制措施，对人员流动实施一定限制。但由于当局没有严格执行限制令，导致新增确诊病例不减反增，促使政府决定从本周开始加强管制，禁止900万名居民外出。

封锁宣布上周一出，就引起一阵恐慌，民众涌向各大菜市场和超市，疯狂采购食品和日用品。尽管当局一再保证封锁期间会为居民运送粮食，但菜市场和超市外长长的人龙依旧不减。

昨天胡志明市大街小巷出现了大批军人，根据当地目击者和国营媒体发布的照片，这些军人除了检查居民是否因为必要原因外出，还负责运送粮食到民宅地区。

胡志明市的富润郡（Phu Nhuan）和旧邑郡（Go Vap）受访居民透露，他们收到了当局送来的大米、肉、鱼和蔬菜等食物。根据越南卫生部，胡志明市至今累计确诊病例超过17万6000起，累计死例则多达6670起，占越南全国累计病例的一半及累计死例的80%。

在疫情急剧加剧的情况下，胡志明市的医疗体系早已不胜负荷。

卫生部透露，中央政府已调派额外1万4600名医生和护士到胡志明市及周边几个省，协助当地医院救治越来越多的病患。

症状轻微或无症状的确诊患者则被令在家自我隔离，以缓解医院的压力。

越南原本是全球防疫较有成的国家之一，但今年4月底暴发新一波疫情，使得全国累计确诊病例在短短三个月内暴增10倍，目前累计病例超过34万8000起，累计死例至少8200起。