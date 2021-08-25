数据显示疫情已触顶 泰改战略与冠病共存年底前重开国门

泰国国家传染病委员会同意将全国抗疫战略调整为“学会与病毒共存”，重点将放在防控疫情，确保新增病例不至于超出公共卫生系统的负荷能力范围。

（曼谷综合电）泰国准备调整抗疫战略，改为与冠状病毒共存，同时计划放宽防疫限制措施，在年底前重开国门。

泰国本月单日新增确诊病例大多在2万起以上，但昨天（8月24日）的新增确诊病例降至1万7165起，是7月30日以来最少的一天。

泰国疾病控制部总干事欧帕斯认为，数据显示泰国疫情已触顶，接下来将趋缓。他也透露，泰国国家传染病委员会周一开会就四个议题达成共识，并将提交至疫情管控中心审议。

委员会同意将全国抗疫战略调整为“学会与病毒共存”，重点将放在防控疫情，确保新增病例不至于超出公共卫生系统的负荷能力范围。

欧帕斯说：“冠病将成为一种地方病……我们现在须学会与冠病共存。”

委员会提出的抗疫战略包括让年长者和健康有问题的高危群体接种疫苗、开发新疫苗、时刻采取预防措施，以及加速追踪曾与确诊病例接触的人。

委员会也同意对大型制造厂采取筛查和防堵的战略，即工厂经筛查后若有超过10%员工确诊感染冠病，这些患者将被带到指定地点接受隔离。28天后他们须进行抗体检测，若确认体内已产生抗体，将获准重返工作岗位和回家。

欧帕斯指出，未受感染的员工将通过严密监控继续在厂内工作，这一来工厂无须因有感染群而被迫停工，值班员工照常领取工资，经济可继续运行。

当被问及重开国门的计划时，欧帕斯回应说，现有的封锁措施将于本月31日到期，政府将评估到时是否对外重新开放。“各方希望从9月至今年底和明年，我们会重启活动，让人民恢复正常生活。”

普吉岛重开计划模式 10月将复制到其他地区

初步提出的建议包括在下月放宽部分封锁措施，并在10月将普吉岛有条件重新对外国游客开放的计划复制到其他地区。

目前聚集了泰国四成以上人口、贡献超过四分之三国家经济产值的地区正处于防疫封锁中，所有非必要商业活动暂停，跨府出行受限制，每晚9时至隔天清晨4时实施宵禁。

泰国首相巴育6月间曾说，将在10月全面解禁，以“减轻失去收入者承受的巨大痛苦”，不过他也告诫解禁带有风险，人民须“做好准备，承担一些风险”。

泰国目前约有8%人口已完成冠病疫苗接种。通过特别旅游计划重新开放的地区如普吉岛以及疫情较为严重的地区如首都曼谷，接种率相对较高。欧帕斯说，普吉岛7月重新开放，欢迎已完成疫苗接种的旅客，其经验显示只要情况受到控制，经济活动可以加速推展，让人民恢复日常生活。