中国再捐赠60万剂冠病疫苗给柬埔寨，协助该国推展疫苗接种计划。

这批中国医药集团疫苗周一运抵金边国际机场，其中50万剂是中国国防部赠予柬埔寨国防部，10万剂是中国红十字会捐给柬埔寨红十字会。

在疫苗交接仪式上，中国驻柬大使王文天表示，疫情暴发以来，中柬两国守望相助，为国际社会抗疫合作树立了典范。中国产疫苗获准紧急使用后，中方随即向柬方提供了无偿捐赠和商业采购。截至目前，中方已累计向柬方提供疫苗2230万剂，其中无偿捐赠380万剂。王文天说，中国会继续竭尽所能，协助发展中国家抗击疫情。