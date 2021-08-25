中国再捐赠60万剂冠病疫苗给柬埔寨 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月25日 5:00 AM 疫情严峻的越南胡志明市本周一起开始限制900万名居民的行动，禁止民众外出，当局昨天派出军警到封锁的民宅区派送粮食。（路透社） 字体大小: 小 中 大 中国再捐赠60万剂冠病疫苗给柬埔寨，协助该国推展疫苗接种计划。这批中国医药集团疫苗周一运抵金边国际机场，其中50万剂是中国国防部赠予柬埔寨国防部，10万剂是中国红十字会捐给柬埔寨红十字会。在疫苗交接仪式上，中国驻柬大使王文天表示，疫情暴发以来，中柬两国守望相助，为国际社会抗疫合作树立了典范。中国产疫苗获准紧急使用后，中方随即向柬方提供了无偿捐赠和商业采购。截至目前，中方已累计向柬方提供疫苗2230万剂，其中无偿捐赠380万剂。王文天说，中国会继续竭尽所能，协助发展中国家抗击疫情。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 越南 柬埔寨 疫苗 中国 金边 冠病19 马国疫情恶化影响产能 加剧全球车用晶片短缺问题 速读天下