新首相与希盟三党领袖发表联合声明 马国朝野表明愿和解并共同抗疫

分析员认为，虽然联合声明内容相当空泛，也并未达致具体的合作协议，但这仍是依斯迈沙比里放低放软身段向反对党表示友善的初步成果，也是朝野政党启动和解进程的重要一步。

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相依斯迈沙比里昨天（8月25日）与反对派希望联盟（希盟）三党领袖会面后发表联合声明，表明朝野愿意和解并共同抗疫。这是新首相首次与反对党领导人进行正式会谈及发表联合声明。

分析员认为，虽然联合声明内容相当空泛，也并未达致具体的合作协议，但这仍是依斯迈沙比里放低放软身段向反对党表示友善的初步成果，也是朝野政党启动和解进程的重要一步。

依斯迈沙比里会后在面簿贴文称，这次会议在首相署举行，与会者包括国会反对党领袖及人民公正党主席安华、国家诚信党主席莫哈末沙布，以及民主行动党秘书长林冠英。

他说，国家元首苏丹阿都拉日前谕令政治领袖，要减少斗争并团结抗疫，他因此响应元首号召而邀请反对党领袖会面，讨论如何落实元首的期望。

依斯迈沙比里透露：“在超过一小时的会谈中，双方着重讨论攸关人民利益的议程，寻找对抗冠病疫情的最佳途径，保障人民的生命和健康，以及如何确保民众不再因为疫情而面对失业、失去收入等经济问题。”

他说，双方同意司法独立、制度改革和政府良好施政的重要性，确保在“马国一家亲”的理念下，为人民和国家营造更有建设性的环境。双方也同意加强国会功能，确保国会成为负责任、具建设性，以及能制衡行政权的机构。

之前坊间盛传依斯迈沙比里昨天将觐见国家元首并提呈新内阁名单。不过，首相办公室一名官员后来告诉“当今大马”，这纯属传言。至于确定的觐见时间，这名官员说：“我们相信会在本周内，但我们还没有最新的消息。”

安华在同新首相会面后，也在面簿上载一份四人签署的联合声明。安华形容，这次会面是好的开始，并透露希盟代表将出席另一个委员会级的会议。

安华领导的希盟主席理事会昨天也发布声明称，安华近期将会见所有反对党的领导人，邀请他们与希盟合作迎战第15届全国大选。

声明说，这么做符合安华4月的号召，把所有反对党力量集中在一个“大帐篷”，以巩固反对党所有105名议员。

据声明，这个会议也将探讨目前的政局，并讨论如何应对9月6日开始的国会会议，包括国会可能提早召开以辩论针对首相的信任动议，以及遴选新的副议长。

至于依斯迈沙比里日前邀请反对党加入国家复苏理事会和抗疫理事会，希盟表明将考虑加入。但希盟认为，政府必须展现对于抗疫和复苏经济的诚意，不能让反对党代表沦为政府的橡皮章。